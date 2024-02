De Laurentiis non molla: vuole l’ex Inter in panchina

Aurelio De Laurentiis ha scelto chi sarà il nuovo allenatore del Napoli: il patron azzurro non molla la presa, vuole l’ex Inter in panchina

Aurelio De Laurentiis ha fatto la sua scelta per la panchina del Napoli della prossima stagione: le ultime notizie aiutano il presidente partenopeo a provare sempre di più ad arrivare alla pista che ha in testa il patron azzurro. Mazzarri lascerà a fine campionato, il suo ruolo da traghettatore è noto a tutti. Sarà avviato un nuovo progetto con una rivoluzione anche tecnica, che si spera porterà risultati migliori di quella di Garcia. Il numero uno partenopeo si sta prendendo tutto il tempo necessario per fare la sua scelta in quanto non potrà essere sbagliata. Dopo aver toppato già con il francese, la piazza non gli perdonerebbe il secondo fallimento consecutivo.

La prossima estate nei top club europei ci sarà un vero e proprio valzer di panchine. Dopo gli annunci di Xavi e Klopp che hanno già dichiarato che non alleneranno più Barcellona e Liverpool nella prossima stagione, è arrivata anche la terza rinuncia. Un altro tecnico ha asserito (seppur non pubblicamente) di essere arrivato a fine ciclo e che a giugno andrà via. Dopo sette anni, infatti, Sergio Conceiçao è pronto a dire addio al Porto. La scelta sembra essere definitiva.

De Laurentiis non molla la presa: vuole a tutti i costi l’ex Inter

Lo ha rivelato la stampa portoghese, svelando come l’ex centrocampista di Inter, Lazio e Parma si senta frustrato ed esausto dopo le ennesime incomprensioni con il club. Secondo il tecnico la società non supporterebbe a dovere la causa dell’allenatore con risorse a disposizione non in grado di reggere a certi livelli. La decisione sembra esser stata presa in maniera definitiva. Questo apre a possibili scenari per il suo futuro.

De Laurentiis starebbe facendoci più di un pensierino e non vuole mollare la presa: ha tutte le intenzioni di andare fino in fondo con il tecnico portoghese per provare a convincerlo a vestire l’azzurro. A dire il vero non è la prima volta che ciò accade, considerando come anche nel 2021 Conceiçao fu vicinissimo ad approdare nel capoluogo campano prima che ADL con uno dei suoi classici colpi di teatro con effetto-sorpresa sul finale, scelse Luciano Spalletti.

Con tre anni di ritardo questa potrebbe essere la volta buona per far incrociare le strade del Napoli e quella del portoghese. Ad ogni modo ci sono anche altre piste a partire dall’Inter in caso di separazione da Inzaghi a quelle estere. Una su tutte può essere quella del Barcellona, dove c’è Deco, un grande amico di Conceiçao. Questo può cambiare le carte in tavola e far approdare il portoghese nel club catalano.