Decisione improvvisa: derby rinviato

Dopo la fine della sessione invernale del calciomercato, c’è grande attesa per le partite di questo weekend: programma foltissimo

È ufficialmente terminato il mercato di gennaio. Quella di gennaio 2024 verrà ricordata come una delle sessioni più povere degli ultimi anni, non solo a livello italiano ma anche europeo. Dopo le grandi spese degli scorsi mesi tutti hanno tirato un po’ la cinghia e nessun esborso monstre si è fatto registrare. Anche i club arabi non hanno avuto lo stesso appeal di quest’estate, probabilmente anche per i primi mugugni dei giocatori che hanno deciso di trasferirsi in Medio Oriente.

Archiviato quindi il calciomercato, i club si immergeranno totalmente sul calcio giocato. E grandissima attesa c’è per il big match di domenica sera tra Inter e Juventus. I nerazzurri, tornati al comando della classifica dopo la vittoria di Firenze, comandano a +1 sui bianconeri pur avendo una partita in meno. Una loro eventuale vittoria andrebbe a scavare un solco importante tra le due, che potrebbe rivelarsi già decisivo.

Ma l’incontro tra le grandi rivali a San Siro non sarà l’unico appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario. Molto interessante sarà anche lo scontro diretto per la Champions tra Atalanta e Lazio. Seppur ci siano diverse assenze tra le due squadre ci si aspetta grande spettacolo. Ma i riflettori vanno puntati non solo sulla Serie A.

Grande attesa c’è anche in Serie B per lo scontro al vertice tra due delle principali pretendenti per la promozione nella massima serie: Parma-Venezia. La partita vede di fronte due squadre con ottimi attacchi e diversi giocatori di categoria superiore e sarà sicuramente gradevole. Ma non è l’unico argomento di discussione per quanto riguarda la serie cadetta.

Anche se manca quasi un mese, cresce infatti l’attesa per il derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro. Le due squadre sono acerrime rivali e questo è sicuramente l’incontro più sentito di tutta la regione.

Derby rinviato: decisione improvvisa

Il Catanzaro dopo una partenza sprint adesso sta attraversando un momento di alti e bassi e ora occupa il settimo posto in classifica, mentre il Cosenza, fuori dalla zona calda, sogna un clamoroso aggancio al treno playoff.

La partita, però, non ha ancora una data certa: sarebbe infatti in programma per sabato 2 marzo alle ore 16.15, ma il Cosenza ha chiesto alla Lega il posticipo alla domenica per motivi di ordine pubblico. Ora starà agli organi competenti valutare la fattibilità della richiesta, ma di ci sono parecchie possibilità che la partita venga spostata. Tra pochi giorni si saprà sicuramente qualcosa di più certo.