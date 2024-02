“Ha detto sì al Napoli”: De Laurentiis ha scelto il post Mazzarri

Il Napoli è in difficoltà, Mazzarri non ha dato la svolta sperata e la società già pensa alla prossima stagione

Ad inizio anno nessuno avrebbe immaginato un epilogo del genere, ma ormai – finita anche la sessione invernale di calciomercato – in casa Napoli bisogna fare i conti con la nuda e cruda realtà. Il club campione d’Italia in carica non c’è più, è rimasta la colonna vertebrale del club ma senza dubbio non c’è lo stesso spirito, la squadra ha perso colonne come Giuntoli e Spalletti e non ha trovato più la quadra.

De Laurentiis ha provato a dare una svolta a stagione in corso sostituendo il ‘mai accettato’ Rudi Garcia con Walter Mazzarri, un clamoroso ritorno dopo oltre un decennio. Poco o nulla, la squadra non ha reagito e anche la zona Champions League sembra piuttosto complicata. In casa Napoli si pensa già al futuro, non solo quello imminente ma soprattutto quello riguardante la prossima stagione.

Mazzarri quasi sicuramente lascerà a fine stagione, le probabilità sulla permanenza sono vicine allo zero e la situazione potrebbe cambiare solo con clamorosi ribaltoni. Intanto in casa azzurra si pensa a un nuovo progetto, un tecnico con il quale iniziare un nuovo interessante corso: Conte resta un sogno, ma le idee del tecnico e quelle della società sono ben diverse, ci sono priorità differenti e appare complicato al momento pensare ad un ingaggio del tecnico pugliese. Nelle ultime ore è spuntata una nuova suggestiva pista.

Napoli, nome nuovo per la panchina

Da Italiano a Thiago Motta fino alla rivelazione Farioli, in questi mesi sono stati fatti tanti nomi ma al momento sono tutti piuttosto complicati. Il giornalista Fabio Santini è intervenuto a TvPlay ed ha rivelato un sorprendente valzer di panchine, una serie di cambi che vedrebbe anche il Napoli protagonista. Santini ha rivelato una chiamata di De Laurentiis al tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini e quest’ultimo già avrebbe aperto ad un trasferimento sulla panchina azzurra.

Un cambio clamoroso visto il legame tra Gasperini e l’Atalanta, oltre alla sua Bergamo. Il tecnico sarebbe rimasto intrigato dall’opportunità di allenare una squadra come il Napoli e a fine stagione quest’opzione resta sempre più concreta. Il Napoli su Gasperini, il tecnico nerazzurro è in prima fila per la panchina della società partenopea. Mancano comunque tanti mesi al termine della stagione e potrebbero cambiare ancora altre cose, l’Atalanta è in piena corsa Champions e non sarà facile convincere la famiglia Percassi a cedere l’allenatore orobico. Occhio a nuovi colpi di scena.