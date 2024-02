Il big segue Zielinski: addio Napoli per l’Inter!

Oltre a Piotr Zielinski, un altro protagonista dello Scudetto dell’anno scorso potrebbe andare a giocare nell’Inter di Simone Inzaghi

La sessione di calciomercato invernale di quest’anno è finalmente finita. Tra le squadre della nostra Serie A più attive bisogna sicuramente inserire il Napoli. Così come annunciato dallo stesso Aurelio De Laurentiis dopo il pareggio deludente dello scorso dicembre contro il Monza, il club partenopeo ha rafforzato la propria con ben quattro nuovi giocatori.

Il primo colpo è stato Pasquale Mazzocchi, preso dalla Salernitana per circa 3 milioni di euro; poi sono arrivati i prestiti di Traorè e Dendoncker e l’acquisto per 18 milioni dal Verona di Cyril Ngonge. Il club, inoltre, aveva chiuso con l’Udinese anche per Nehuen Perez, ma poi Aurelio De Laurentiis ha deciso sia di far saltare l’operazione per l’acquisizione dell’argentino che di far restare Leo Ostigard a disposizione di Walter Mazzarri.

Questi quattro arrivi, di fatto, hanno sicuramente allungato la panchina della squadra campana, ma senza rinforzare l’undici titolare. L’intenzione del Napoli, di fatto, è quella stravolgere la squadra nella prossima sessione di mercato estiva. A proposito di questa rivoluzione in casa partenopea, oltre a Piotr Zielinski, un altro big dello Scudetto dell’anno scorso, potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter.

Napoli, anche Meret potrebbe diventare un obiettivo dell’Inter: le ultime

Secondo varie indiscrezioni di mercato, infatti, Alex Meret potrebbe essere il prossimo portiere dell’Inter. Il campione d’Italia potrebbe prendere il posto di Sommer che, però, quest’anno sta disputando davvero una grande stagione con la maglia nerazzurra.

Il futuro di Meret sembra essere lontano da Napoli sia per il contratto in scadenza (la cui opzione di rinnovo è a favore del club partenopeo) che per la possibile intenzione della società campana di puntare l’anno prossimo su Elia Caprile. Dopo la grande stagione al Bari, infatti, l’estremo difensore si sta ripetendo su buoni livelli anche in Serie A con la maglia dell’Empoli.

Il Napoli, poi, ha salutato in queste ultime ore anche un altro campione d’Italia, ovvero Gianluca Gaetano. Il giovane centrocampista, infatti, è volato alla volta della Sardegna per giocare in prestito fino al termine di questa stagione al Cagliari di Claudio Ranieri. Quest’ultimo è in piena lotta per cercare di non retrocedere in Serie B dopo appena un anno dal ritorno nella massima serie italiana.