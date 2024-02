Napoli, colpo inatteso dal Galatasaray: accordo per giugno

Il Napoli non può dirsi certamente soddisfatto appieno da questa sessione di mercato invernale. Soprattutto la piazza si aspettava di più. Nonostante questo, i partenopei stanno già pensando al futuro ed ora arriva una svolta inattesa per il colpo dal Galatasaray. C’è una svolta in vista della sessione estiva di mercato.

Gli azzurri sono alle prese con una stagione in cui sta accadendo davvero di tutto, come si suol dire. L’annata degli uomini di Rudi Garcia prima e di Mazzarri poi è stata disastrosa in termini di risultati sportivi. Così come dal mercato la piazza si aspettava sicuramente di più, dal momento che, Ngonge a parte, sono arrivati tutti calciatori che non convincono troppo. In tal senso, però, la dirigenza si sta iniziando a muovere, come è normale che sia, anche in prospettiva futura in vista dell’estate. E per questo motivo si sta lavorando già al colpo dal Galatasaray che può arrivare subito a giugno.

Gli azzurri lavorano al colpo dal Galatasaray

In vista della prossima stagione sono tanti i motivi di incertezza per il Napoli. A partire dalla guida tecnica, dal momento che non si conosce ancora l’identikit del tecnico che De Laurentiis ha in mente. Visto e considerato che difficilmente Mazzarri sarà confermato.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, però, gli azzurri, nonostante questo, si stanno muovendo per Nicolò Zaniolo. Si tratta di un obiettivo che si è dato la dirigenza per l’estate e bisognerà convincere il Galatasaray. Il giocatore, infatti, terminato il prestito all’Aston Villa, tornerà al campo base, in Turchia. Vediamo le ultime.

Napoli su Zaniolo: occhio a Milan e Fiorentina

All’Aston Villa il talento ex Inter e Roma non sta trovando troppo spazio, chiuso da giocatori che maggiormente convincono il tecnico. Per questo motivo è di ieri la notizia che i Villans hanno deciso di non riscattarlo. Per questo motivo tornerà al Galatasaray, con l’obiettivo però di salutare comunque presto Istanbul. Oltre al Napoli, attenzione anche al vivo interesse, che dura ormai da diverse sessioni di mercato, da parte di Milan e Fiorentina. In ogni caso, però, per tutti questi club, prima dell’affondo decisivo da lanciare per l’accordo a giugno, bisognerà capire anche il futuro in panchina.