Mossa De Laurentiis: nome impensabile per la panchina

De Laurentiis pensa al futuro e al prossimo allenatore, un nome assolutamente inatteso per la panchina del Napoli

Mercato concluso, per il Napoli, con diversi rinforzi ma nessun nome davvero eclatante. Giocatori che comunque si spera potranno essere utili, per gli azzurri, per la seconda parte della stagione, per tentare l’assalto alla zona Champions e riscattare una annata fin qui disastrosa. Con lo sguardo già proiettato a quello che sarà il futuro.

Superata la fase di grande emergenza, Mazzarri suona la carica, a partire dalla gara con il Verona, per riuscire a ritrovare brillantezza anche offensiva, dopo aver blindato la fase difensiva nelle ultime gare con Fiorentina e Inter in Supercoppa e con la Lazio in campionato. Con gli scaligeri non si può sbagliare, per darsi qualche chance di tornare davvero in corsa.

Da capire se il Napoli continuerà a schierarsi con la difesa a tre come avvenuto nelle ultime uscite o tornerà al 4-3-3 originario, per iniziare un nuovo ciclo di partite all’insegna, si spera, di risultati positivi e all’altezza del valore effettivo della rosa.

Come che sia, Mazzarri sa che a fine stagione concluderà la sua avventura. E De Laurentiis sta già pensando a diversi nomi per la panchina. La ridda delle ipotesi comprende profili di diversa portata. Il sogno sarebbe uno tra Conte e Thiago Motta, entrambi però piuttosto difficili per la concorrenza presente su di loro e per le richieste di entrambi in termini di mercato e gestione della rosa. E’ possibile, dunque, che ci sia spazio per qualche sorpresa.

Napoli, De Laurentiis pensa a un altro tecnico rivelazione in Serie A

Possono tornare d’attualità Italiano e Farioli, tra gli altri, senza escludere tecnici rampanti come Palladino. Ma l’ultima idea di De Laurentiis sarebbe quella di un nome fin qui poco sponsorizzato, ma che sta crescendo considerevolmente nella considerazione di tutti.

Alberto Gilardino sta conducendo una stagione importante con il Genoa, tenuto largamente al di sopra della zona retrocessione. L’annata del debutto in Serie A per l’ex attaccante si sta rivelando piena di soddisfazioni e in più occasioni i rossoblù, grazie alla grande organizzazione tattica data dal loro allenatore, hanno messo in difficoltà formazioni anche blasonate. Secondo il quotidiano campano ‘Cronache di Napoli’, potrebbe essere lui la carta a sorpresa che è intenzionato a giocarsi il presidente del Napoli.