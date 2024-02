Napoli, escluso dalla lista ma può rientrare: colpo di scena

Un calciatore del Napoli appena escluso dalla lista potrebbe rientrare: ecco cosa dice il regolamento a tal proposito

Il Napoli prepara la sfida del ‘Maradona’ contro il Verona, decisiva a questo punto per migliorare una classifica che è andata via via peggiorandosi a causa di partite giocate fin troppo spesso sotto tono. Compito di Mazzarri è assicurare il quarto posto al presidente Aurelio De Laurentiis: fin qui quest’obiettivo si è rivelato molto complicato, anche perché altre squadre stanno dimostrando di valere il piazzamento europeo.

Ma il Napoli da campione d’Italia in carica non può di certo mollare la presa in questo momento delicato, malgrado possa lamentare assenze e infortuni degni di nota. Da notare che Anguissa è da poco tornato dalla Coppa d’Africa, mentre Olivera sta lavorando assieme al gruppo in maniera sempre più costante e pianifica già il rientro tra i titolari a distanza di quasi tre mesi dal grave infortunio di Bergamo.

Intanto in queste ore non si fa che parlare dell’esclusione dalle liste di vari calciatori: da Zielinski al neo arrivato Dendoncker, fino a Demme, adoperato da Mazzarri col contagocce in questa stagione.

Lista Serie A: Demme potrebbe rientrare?

Ha fatto scalpore la decisione di mandare fuori rosa Diego Demme, il Napoli ha dovuto compiere una scelta delicata e per far rientrare in rosa i nuovi acquisti ha dovuto per forza di cose escludere l’italo-tedesco ex Lipsia.

Una notizia non proprio positiva per lui, si apprende dalla Gazzetta dello Sport. È vero che aveva giocato pochissimo – appena due presenze da titolare, contro Frosinone in Coppa Italia e Lazio in Serie A – ma è altrettanto vero che il calciatore aveva mostrato tanta voglia di far bene. Si veda ad esempio il suo zampino nella rete di Rrahmani contro la Salernitana nei minuti di recupero.

Quell’atteggiamento aveva riscontrato pareri positivi anche da parte dei tifosi, ma la società ha scelto la linea dura per permettere ai nuovi arrivati di rientrare nella rosa. Demme non avrebbe preso bene la decisione e ora conta i giorni prima di terminare ufficialmente il suo contratto con gli azzurri.

Tuttavia, in caso di incastri clamorosi, potrebbe addirittura tornare agli ordini di Mazzarri. Almeno stando al regolamento della Serie A, un calciatore sostituito potrebbe rientrare nella rosa purché prenda il posto di un tesserato diverso dal suo sostituto. In pratica Demme, per rientrare di nuovo nella lista dei 25, dovrà ‘sperare’ nell’infortunio di un centrocampista tale da fermarlo per tutto il resto della stagione.