Napoli, il colpo è solo rimandato: ‘prenotato’ per giugno

Il Napoli ha chiuso il mercato rinunciando ad un affare che sembrava ormai fatto. Ma il calciatore è destinato a vestire la maglia azzurra

Reduce dalla straordinaria cavalcata scudetto, il Napoli ha vissuto un inizio di campionato molto negativo, scivolando in una posizione di classifica che, oggi come oggi, lo vedrebbe fuori dalle competizioni europee nella prossima stagione. Per cercare di sventare il disastro, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di affidarsi alla sessione invernale di trasferimenti, non a casa ribattezzata “mercato di riparazione”.

Come promesso dallo stesso patron in una conferenza stampa, durante il mese di gennaio all’ombra del Vesuvio sono arrivati diversi calciatori. Il primo è stato Pasquale Mazzocchi, difensore esterno prelevato dalla Salernitana per circa tre milioni di euro. Poi è stato il momento di Hamed Junior Traorè, Cyril Ngonge e Leander Dendoncker, arrivati rispettivamente dal Bournemouth, dall’Hellas Verona e dall’Aston Villa, tutti in prestito ma con opzione di riscatto in favore del Napoli.

Napoli, l’arrivo di un difensore è solo rinviato: la situazione

Nel complesso, il bottino azzurro nel calciomercato invernale si è rivelato positivo: adesso, Mazzarri ha molte più alternative sia a centrocampo che sugli esterni, fattore non di poco conto visto che a breve si entrerà nella fase più intensa della stagione.

Se c’è però un appunto che si può fare al club campano è quello di non aver preso un difensore centrale, unico rinforzo che il tecnico toscano aveva richiesto dopo aver studiato attentamente la rosa. In realtà, il Napoli è andato molto vicino a prendere Nehuen Perez dall’Udinese. Poi non s’è n’è fatto più nulla per un preciso motivo.

Ovvero perché Ostigard ha rifiutato di trasferirsi sia all’Udinese che al Torino. Il difensore scandinavo, il cui slot avrebbe dovuto essere occupato proprio da Perez, ha fatto sapere ai vertici azzurri che sarebbe andato via da Napoli soltanto per fare ritorno al Genoa. Il Grifone, tuttavia, non ha voluto sborsare la cifra richiesta da De Laurentiis (si parla di 8-9 milioni).

Quindi il Napoli, pur avendo già l’accordo con il club friulano (16 milioni +2 di bonus) e col difensore argentino, ha deciso di bloccare l’operazione tenendosi Ostigard fino alla prossima estate. L’affare con l’Udinese, però, è solo rimandato. Stando infatti a quanto si vocifera, nell’ultima telefonata la compagine campione d’Italia e il sudamericano si sarebbero salutati con la promessa di abbracciarsi tra qualche mese. Staremo a vedere se effettivamente sarà così.