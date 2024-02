Napoli, infortunio Osimhen: lungo stop, i tempi di recupero

Sembra essere davvero una annata maledetta, nata sotto una cattiva luna, per il Napoli. Infortunio Osimhen, le ultime notizie gettano nuove ombre sul futuro di questa squadra perseguitata dalla cattiva sorte. Andiamo a vedere cosa trapela circa lo stop ed i relativi tempi di recupero.

Dopo quanto di straordinario ed incredibile fatto nella passata stagione, il Napoli quest’anno sta facendo i conti con una serie di problemi totalmente inattesi. La squadra è lontanissima anni luce dalla vetta ma anche la zona Champions League non è a portata di tiro, come si suol dire. La sfortuna, in tal senso, sta perseguitando la squadra di Rudi Garcia prima e di Walter Mazzarri prima. Gli infortuni stanno diventando un fattore e l’ultimo, in ordine di tempo, è quello occorso a Victor Osimhen. Uscito dal campo in barella con la Nigeria, per lui ora si teme un lungo stop. Vediamo quali sono le indicazioni che arrivano circa le sue condizioni fisiche allo stato attuale delle cose.

Napoli, il nigeriano KO: le ultime sullo stop

Durante il match contro l’Angola, il bomber del Napoli e della Nigeria è andato KO ed è stato costretto a lasciare il campo in barella. Ha provato a stringere i denti, ma alla fine ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Ed ora c’è apprensione circa le sue condizioni.

Come raccontato da TVPlay, il giocatore però non farà rientro a Napoli. Resterà ancora in ritiro con la Nazionale nigeriana ed insieme allo staff medico si sottoporrà a tutti gli esami del caso per valutare l’entità dell’infortunio. Le Super Aquile sono arrivate, infatti, in semifinale di Coppa d’Africa e Osimhen non vuole lasciar da soli i compagni. Vediamo le ultime sui tempi di recupero.

Infortunio Osimhen: i tempi di recupero

In una stagione molto delicata sia a livello di collettivo che individuale, visto che ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, Victor Osimhen ha comunque trovato 7 gol in 13 partite in Serie A. A conferma di quanto sia importante per questo Napoli. Come raccontato da “TVPlay”, gli esami saranno svolti dallo staff medico della Nigeria, con il quale gli azzurri sono in contatto.

Difficile, per ora, sbilanciarsi in un senso o nell’altro, ma il timore è che il bomber possa restar fuori per gli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. In programma tra qualche settimana. E se dovesse star fuori, vorrebbe dire che si tratterebbe di uno stop parecchio lungo.