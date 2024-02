“Un grande rischio”: Hamilton-Ferrari, annuncio esplosivo

L’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari è l’argomento più discusso in Formula 1 anche da un grande ex della Rossa

L’arrivo di Hamilton a Maranello nel 2025 ha scatenato i tifosi ma anche gli esperti. Il pilota inglese è sin da ora sotto esame, non sarà facile reggere la pressione per il futuro.

Il mercato della Formula 1 si è aperto con un anno di anticipo. Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari sta aprendo un giro di piloti abbastanza interessante per il 2025. La Mercedes potrebbe sostituire l’inglese con il clamoroso ritorno in pista di Sebastian Vettel, fermo dal 2022 dopo l’esperienza con l’Aston Martin.

Resterà a disposizione anche Carlos Sainz, che ha incassato con sportività l’annuncio e andrà via dalla Ferrari a fine stagione: per lui ci sono chance concrete di passare all’Audi, ma dal 2026.

L’effetto Hamilton è dirompente, quindi, prima ancora di indossare il casco della Ferrari. Oltre agli effetti di mercato sono da analizzare anche l’impatto che avrà con la Rossa, come sottolinea una delle bandiere recenti in Ferrari.

Il passaggio dell’inglese alla Rossa non porterà automaticamente alla vittoria. Lo sanno i tifosi e lo rimarca soprattutto un ex presidente della Ferrari, che ha vissuto pagine memorabili con la scuderia. La Ferrari può correre un rischio, quindi, Luca Cordero di Montezemolo ha messo in guardia la scuderia su quanto potrebbe accadere con l’Hamilton.

Dubbi su Hamilton, parla Montezemolo

È stato presidente ai tempi d’oro con Schumacher e sa benissimo cosa vuole dire gestire un grande campione. Proprio per questo, nelle dichiarazioni all’Ansa è arrivato un consiglio netto per gli attuali dirigenti e meccanici: “Hamilton e Leclerc sono due numeri uno, avere una macchina vincente sarà ancora più importante, anzi è fondamentale altrimenti questa scelta si rivelerebbe come un grande rischio”.

Montezemolo ha quindi messo in guardia la Ferrari, che dovrà reggere il confronto e dimostrare di essere al top anche per la costruzione della vettura. Intanto, la nuova F-24 sarà presentata a breve e presenterà ben il 95% di componenti modificati rispetto alla macchina che si è classificata terza nello scorso campionato.

Un passo in avanti importanti e chissà cosa accadrà nel 2025. Montezemolo ha acceso l’attenzione sul futuro, invitando la Ferrari a non dare nulla per scontato: “Il colpo Hamilton serve anche per accendere le luci dei riflettori sulla scuderia, c’era bisogno di una scossa. Hamilton è un grande campione, Leclerc è alla ricerca del suo primo titolo: ci saranno tutti gli elementi per divertirsi”.