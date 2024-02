Uno va, due arrivano: il Milan vende Maignan e compra dal Napoli

Sia Milan che Napoli vivono una situazione piuttosto particolare. Entrambi i club lavorano già alla prossima stagione.

Il calciomercato invernale da qualche giorno e ogni squadra l’ha vissuta in maniera differente. Situazione particolare soprattutto per le big e nello specifico per il Milan e il Napoli campione d’Italia. I rossoneri hanno provato a rinforzare un reparto pieno di infortuni come la difesa, ‘richiamando’ Gabbia e prelevando dal Verona il giovane Terracciano.

Situazione ancora differente per il Napoli campione d’Italia, assolutamente il club che ha cambiato di più in tutto il mercato invernale. Nessun top assoluto, ma solo arrivi per aiutare una squadra in evidente difficoltà.

La prima parte di stagione di Milan e Napoli non è stata particolarmente felice. Da un lato i costanti problemi in infermeria dei rossoneri hanno frenato l’avanzata della squadra di Pioli, il Milan è terzo ma molto distante dal primato; inoltre i rossoneri sono ‘retrocessi’ dalla Champions in Europa League, unico reale trofeo davvero nel mirino.

Peggio ancora al Napoli campione d’Italia, squadra che ha vissuto momenti difficili e che in questi mesi è sembrato ‘lontano parente’ dell’armata di Luciano Spalletti. Anche per questo i due club pensano al calciomercato estivo e in generale alla prossima stagione.

In particolare il Milan lavora al futuro, a fine anno, dove potrebbe arrivare una nuova guida tecnica. Il sogno è Antonio Conte e secondo alcune indiscrezioni il club rossonero potrebbe effettuare importanti investimenti sul mercato: come con tutte le big nostrane occorre prima vendere e poi acquistare, non si può fare altro e il Milan avrebbe già deciso chi sacrificare.

Stiamo parlando del portiere francese Mike Maignan, ormai non più intoccabile nelle idee dei vertici rossoneri.

Calciomercato Milan, si pensa a un doppio colpo a sorpresa

Secondo alcune indiscrezioni Maignan sarebbe finito nel mirino del Chelsea e a fine stagione potrebbe esserci un vero e proprio assalto. Il Milan non cede facilmente e l’estremo difensore francese partirebbe per non meno di 80 milioni di euro, cifra importante da utilizzare sul mercato e accontentare magari il possibile nuovo tecnico Antonio Conte. L’ex Inter e Juve sarebbe intenzionato a virare la cifra di Maignan su un doppio colpo, due pilastri del Napoli campione d’Italia.

Il Milan offrirebbe circa 80 milioni per Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, quest’ultimo capitano dei campioni d’Italia. Trattative tutt’altro che facili, per alcuni utopia, ma i rossoneri non vogliono arrendersi e sognano un doppio colpo da urlo; il tutto ovviamente grazie a Maignan, l’affare non è impossibile.