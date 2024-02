Arriva il capitano della rivale: il Napoli piazza il grande colpo

Il Napoli punta un grande colpo per la prossima stagione, andando a prendere direttamente il capitano di una delle rivali in Serie A

Non è stata esattamente la stagione post scudetto che tutti si aspettavano, questo è certo. Quando siamo ormai oltre il giro di boa di quest’annata, il Napoli si ritrova con più incognite che certezze, e immancabilmente l’estate porterà un rinnovamento. A partire dalla panchina, dato che una riconferma di Mazzarri pare alquanto improbabile, ma ovviamente molto cambierà anche nella rosa. E uno dei nomi monitorati è addirittura il capitano di una rivale in corsa per l’Europa.

Nuovi nomi saranno necessari, per cambiare il Napoli e aprire un nuovo ciclo. Un po’ lo si è visto già questo gennaio, con i primi acquisti operati da De Laurentiis. Ngonge, Mazzocchi più i possibili riscatti di Traoré e Dendoncker, entrambi arrivati in prestito, pongono una possibile base da cui ripartire, anche se il pubblico napoletano si aspetta logicamente di più. Anche perché nel frattempo partirà certamente Zielinski, promessosi all’Inter a fine contratto.

Poi ci sarà da capire il futuro di Osimhen, la stella della squadra che ha però ambizioni che sembrano portarlo lontano dal Napoli. In tutto questo, De Laurentiis dovrà trovare un nuovo allenatore all’altezza della situazione, e poi confrontarsi con lui sui nuovi acquisti e su come dovrà quindi essere modificata la rosa. Ma quello che è certo è che qualcosa di nuovo si dovrà vedere soprattutto in difesa, il reparto che suscita i maggiori dubbi in questo momento.

Il Napoli vuole il capitano dei rivali: rinforzo in difesa

È ancora da trovare, innanzitutto, l’erede di Kim Min-jae, dato che Natan non sta rendendo come sperato. Ma per la prossima stagione il club campano guarda anche a un possibile innesto nel ruolo di terzino sinistro, e nella lista della spesa c’è prima di tutti Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina, in lotta con gli azzurri per un posto nelle coppe europee della prossima annata, ha un contratto fino al 2025, ma non è escluso che possa lasciare la squadra già la prossima estate.

Biraghi è un giocatore importante dei viola, per qualità tecniche e carisma, ma ha 31 anni, e Commisso potrebbe essere propenso a cederlo ora per monetizzare. Anche perché la Fiorentina ha già il suo erede, ovvero Fabiano Parisi, che quest’anno si sta alternando al capitano nel ruolo di terzino sinistro, ma all’occorrenza sta giocando pure a destra. L’ex giocatore della Primavera dell’Inter porterebbe certamente esperienza e carattere a una squadra che punterà molto sui giovani per ripartire.