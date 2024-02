Dall’Inter al Napoli: De Laurentiis tenta il colpaccio

Il calciomercato invernale è terminato e sia Inter che Napoli hanno raggiunto gli obiettivi prestabiliti. Entrambi i club pensano al futuro

Inter e Napoli stanno vivendo finora due stagioni totalmente differenti. I campioni d’Italia in carica non hanno rispettato le attese, la squadra di Spalletti è un lontano ricordo e gli azzurri possono ambire solo al quarto posto, ormai principale obiettivo stagionale. Tutta un’altra storia invece l’annata della squadra di Simone Inzaghi che – dopo aver vinto la Supercoppa italiana – punta a vincere la seconda stella e vuole andare il più avanti possibile in Champions League. I nerazzurri affronteranno l’Atletico Madrid agli Ottavi mentre il Napoli sfiderà il Barcellona.

Inter e Napoli sono arrivate negli ultimi mesi a scontrarsi sul mercato, i nerazzurri hanno fatto uno sgarbo che il Napoli non ha dimenticato e De Laurentiis lo ha più volte sottolineato in conferenza; l’Inter ha praticamente trovato l’accordo a parametro zero con la stella del club partenopeo Piotr Zielinski, in scadenza il prossimo giugno. De Laurentiis ne aveva parlato già qualche settimana fa, confermando di non gradire il ‘Modus operandi’ nerazzurro, ma ormai il trasferimento è cosa fatta.

Lo dimostra anche il fatto che il Napoli non abbia inserito Zielinski nella lista Champions, preferendo puntare su calciatori utili anche in chiave futura. E non con la testa altrove. Gli azzurri vogliono chiudere la stagione nel migliore dei modi, poi penseranno al futuro e nelle ultime ore il club starebbe valutando una clamorosa opportunità di mercato, un’idea anche per ‘vendicarsi’ rispetto agli acerrimi rivali.

Inter-Napoli, c’è la vendetta di mercato

Secondo alcune indiscrezioni il Napoli avrebbe messo nel mirino il difensore nerazzurro Stefan De Vrij. Il calciatore ha uno stipendio piuttosto oneroso fino al 2025, ma nell’Inter non è titolare fisso e starebbe valutando nuove opportunità. L’idea di guidare come leader la difesa del Napoli stuzzica e non poco e De Vrij gradirebbe una nuova opportunità, magari per l’ultimo grande contratto della sua ottima carriera. Il Napoli ci pensa seriamente, serve tantissimo il difensore e a fine stagione potrebbero arrivare uno o due rinforzi.

De Vrij è utile sia per la difesa a 3 che per quella a 4, ha grande esperienza e sarebbe utile per tutto il reparto. Non è un giovane profilo come capita spesso al club partenopeo, ma è un’intrigante suggestione e De Laurentiis è stuzzicato dall’idea di prendersi una piccola rivincita nei confronti dell’Inter. I nerazzurri lascerebbero partire il calciatore dinanzi ad un piccolo conguaglio, il contratto del calciatore è alto e l’Inter solitamente lascia partire subito chi ha voglia di nuove esperienze. Inter-Napoli, stavolta occhio al colpo in salsa partenopea.