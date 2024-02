De Laurentiis, cambio subito in panchina: decisione presa

Aurelio De Laurentiis ha preso la decisione: nuovo cambio subito in panchina, gli ultimi risultati non lo lasciano per nulla soddisfatto

Aurelio De Laurentiis sembra aver preso la sua decisione e si opterà per un nuovo cambio in panchina: quando la stagione non nasce sotto una buona stella poi diventa complicato cercare di raddrizzarla. Non si può dire però che il patron non le stia provando tutte, anche per cercare di venire incontro ai tifosi che contestano brutalmente la squadra e la società in primis.

Non deve essere un bell’anno calcisticamente parlando per Aurelio De Laurentiis (ma anche per i suoi figli), considerando le difficoltà che stanno attraversando le sue due squadre.

Non solo il Napoli di cui le difficoltà ne siamo tutti a conoscenza. Ma anche il Bari, l’altra squadra di proprietà del patron azzurro e di suoi figlio Luigi. Il club pugliese dopo aver sfiorato la promozione in serie A la scorsa stagione, sfumata in pieno recupero della gara contro il Cagliari, in questa non riesce proprio a svoltare.

Nel capoluogo pugliese è come se ci fossero ancora i fantasmi di quanto accaduto nella finale play-off e quel gol mortifero di Pavoletti. La squadra in questa stagione non è riuscita a riprendersi e viaggia stabilmente al centro della classifica con tanti, troppi pareggi.

Le ambizioni ad inizio campionato erano diverse, ovvero lottare per quella promozione sfumata alla fine e l’obiettivo minimo era stabilizzarsi in posizione play-off.

Posizione mai vista, invece, fino ad ora. Dopo un inizio disastroso si pensava, a cavallo della fine del girone d’andata, che la squadra fosse in ripresa ed era anche arrivata a pochi punti dalla zona play-off. Poi l’incredibile serie di risultati negativi: adesso sono due le sconfitte consecutive contro Reggiana e Palermo. Ora è tutto pronto per l’arrivo di Fabio Cannavaro.

Nuovo cambio di panchina per De Laurentiis al Bari: Cannavaro al posto di Marino

Quello che più lascia esterrefatti è la mollezza nella prestazioni, quasi come se i giocatori fossero impauriti ed entrassero in campo senza mordente. I tifosi contestano senza sosta ma adesso la classifica inizia a farsi complicata e, oltre che guardare alle distanze dalla zona promozione, occorre dare anche uno sguardo alle spalle. I play-out si avvicinano minacciosamente.

La società sembra aver deciso: si procederà con il secondo esonero stagionale, dopo quello avvenuto in autunno per Mignani. Anche Pasquale Marino sarà sollevato con ogni probabilità dal suo incarico, dopo un summit tra il direttore sportivo e De Laurentiis nella giornata di sabato la decisione è stata presa. Al suo posto è pronto a sbarcare Fabio Cannavaro che da sempre ha un ottimo rapporto con De Laurentiis: si pensava a lui, infatti, come traghettatore del Napoli.