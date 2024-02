De Laurentiis vende: pronta la cessione al fondo americano

Nelle prossime settimane, di fatto, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di cedere uno dei suoi due club di proprietà

E’ terminata da qualche giorno la sessione invernale di mercato di questa stagione. Il club del campionato di Serie A più attivo è stato sicuramente il Napoli. Come annunciato lo scorso dicembre dallo stesso Aurelio De Laurentiis, infatti, la società campione d’Italia è intervenuta per rinforzare una squadra che, dopo lo Scudetto vinto l’anno scorso, ha mostrato un po’ di appagamento.

Il primo acquisto di questo gennaio è stato Pasquale Mazzocchi, preso dalla Salernitana per circa 3 milioni di euro, poi il Napoli ha fatto arrivare in prestito Traorè e Dendoncker. Mentre l’ultimo colpo di calciomercato è fatto sempre in Serie A, visto che è stato acquistato dal Verona per 18 milioni di euro il belga Cyril Ngonge.

Anche se, nonostante questi quattro nuovi arrivi, intorno ad Aurelio De Laurentiis aleggia sempre un po’ di contestazione sia per il mancato arrivo di un difensore centrale che per la gestione della vittoria dello Scudetto. Tuttavia, in attesa della conclusione di questa stagione così problematica, per il presidente bisogna registrare delle novità su un altro fronte.

Fondo statunitense in trattativa con De Laurentiis: i dettagli

Come scritto sulle pagine del ‘Corriere del Mezzogiorno’, di fatto, la famiglia De Laurentiis è al lavoro per cedere il Bari. Luigi, figlio del presidente del Napoli, sta infatti trattando la cessione del club pugliese con un importantissimo fondo di investimento statunitense. Da segnalare anche l’interessamento di due cordate italiane per l’acquisizione della società biancorossa.

La Filmauro, di fatto, non può avere la proprietà del Napoli e del Bari in contemporanea ed ha tempo fino al 30 giugno 2028 di cedere uno dei due club. Come ribadito più di una volta dallo stesso Aurelio De Laurentiis sarà il team pugliese ad essere messo in vendita.

Nel frattempo, proprio nel giorno della vigilia della gara del suo Napoli contro il Verona, lo stesso Aurelio De Laurentiis è stato protagonista a Castel Volturno di un’improvvisa conferenza stampa. Prima che parlasse Mazzarri per introdurre la sfida contro i veneti, infatti, il patron partenopeo ha prima affermato che non c’è nessuna ripicca nei confronti di Zielinski nella scelta di non inserirlo nella lista Champions e poi ha spiegato il perché dei mancati arrivi di Dragusin e Perez.

Il primo non è stato preso perché ha scelto di andare a giocare in Premier League, mentre l’argentino dell’Udinese non è stato acquistato dal Napoli a causa sia del cambio di modulo adottato da Walter Mazzarri che dalle tante richieste da parte dell’entourage del calciatore.