De Laurentiis vuole Klopp a tutti i costi: primo regalo da 40 milioni

Dopo questa stagione davvero deludente, Aurelio De Laurentii è pronto a tutto per regalare ai suoi tifosi Jurgen Klopp

Dopo l’incredibile storico trionfo dello Scudetto dell’anno scorso, il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta vivendo una stagione davvero da incubo. Basti pensare che i campioni d’Italia in carica sono crollati in classifica con la bellezza di ventina di punti di distacco dall’Inter di Simone Inzaghi capolista.

Questa crisi è iniziata con l’errore di Aurelio De Laurentiis di sottovalutare gli addii di due perni dello Scudetto dell’anno scorso, ovvero Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Il primo, infatti, è stato sostituito da Rudi Garcia, dimostratosi poi decisamente inadeguato, mentre al posto dell’attuale Football Director della Juventus è stato chiamato solo in un secondo momento Mauro Meluso.

Anche con l’avvicendamento in panchina dello scorso novembre tra Rudi Garcia e Walter Mazzarri, la situazione del Napoli campione d’Italia non è migliorata poi così tanto. Solo nelle ultime gare la squadra partenopea ha ritrovato una solidità difensiva appena sufficiente. Proprio per questi risultati così deludenti, Aurelio De Laurentiis sarebbe al lavoro per regalare ai propri tifosi un top allenatore come Jurgen Klopp.

Come annunciato qualche giorno fa, il tecnico tedesco lascerà il Liverpool al termine di questa stagione. Il presidente del club azzurro, almeno secondo quanto riportato dal portale italiano ‘tuttomercatoweb.com’, farà di tutto per non farsi scappare un’occasione del genere. Anche perché già undici anni fa tentò di portare sotto l’ombra del Vesuvio Jurgen Klopp che, però, declinò la proposta.

Napoli, De Laurentiis vuole Klopp: Khephren Thuram possibile carta vincente per convincere il tedesco

Se Jurgen Klopp dovesse accettare la sua offerta, De Laurentiis si scatenerebbe sul mercato tentando di prendere subito un giocatore come Khephren Thuram del Nizza. Quest’ultimo è da tempo seguito proprio dal tecnico tedesco.

Il giovane centrocampista (fratello di Marcus dell’Inter e figlio dell’ex Parma e Juve Lilian) è infatti tra i profili più interessati a livello europeo, grazie soprattutto alla prestazioni fornite con la maglia del Nizza.

Quest’anno Khepren Thuram ha mostrato tutte le sue qualità nelle 14 partite giocate quest’anno con gli ‘Acquilotti’. Anche se per strapparlo dal club francese, De Laurentiis dovrebbe investire una cifra davvero importante: circa 40 milioni di euro.

Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente tantissime voci di mercato intorno al club partenopeo, visto che quest’ultimo ha intenzione di dar vita ad una vera e propria rivoluzione.