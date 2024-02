Meret via dal Napoli: già preso l’erede

Alex Meret può lasciare il Napoli già la prossima estate: preso il suo erede, può esserci rivoluzione anche tra i pali in casa azzurra

La prossima estate in casa Napoli ci sarà una rivoluzione tecnica a partire dall’allenatore che sicuramente non sarà più Walter Mazzarri. Diverse le situazioni da definire con tanti giocatori pronti a lasciare il capoluogo campano (Osimhen su tutti) e altri che arriveranno. Non è da meno la situazione in porta, dove sicuramente c’è da tener conto di cosa succederà tra i pali.

Alex Meret non è stato fortunatissimo nella sua esperienza partenopea. Arrivato nel 2018 si fece male nel primo giorno del ritiro e da lì è stato costretto a saltare buona parte della sua prima stagione in azzurro.

A difendere i pali, nel frattempo, era arrivato Ospina e il dualismo nel corso degli anni non ha mai fatto bene al portiere friulano spesso relegato in panchina. Una volta partito il colombiano, e dopo altri stop per infortuni gravi, finalmente l’ex Spal è diventato titolare a tutti gli effetti della porta azzurra. E anche qui non è stato tutte rose e fiori: diversi errori gli sono costate varie critiche con una parte della piazza subito pronta a chiedere il suo addio.

La sensazione è che a Meret non gli si risparmi mai niente. Pochi i meriti che gli vengono dati, tutti a parlare di lui, invece, quando sbaglia. Una situazione che alla lunga rischia di stancare, sebbene il portiere della Nazionale ha dimostrato di avere spalle larghe e non ha mai mosso mezza lamentela, nemmeno quando non era titolare. Il suo futuro al Napoli, però, sarebbe in bilico.

Stando a quanto riferito da Il Roma, infatti, c’è la volontà da parte del club partenopeo di puntare su un nuovo portiere: Elia Caprile. L’ex Bari è di proprietà del Napoli e attualmente è in prestito all’Empoli.

Dopo una prima parte di stagione passata ai box per infortunio, l’estremo difensore si sta destreggiando alla grande ed è sempre più convincente tra i pali. Rientrerà nel capoluogo partenopeo a fine stagione dove, a dire la verità, non è mai sbarcato. Il suo acquisto fu fatto in sinergia con l’Empoli e quindi, al di là del contratto firmato, Caprile è passato dal Bari ai toscani.

Meret va via, pronto già l’erede in casa Napoli

Con questa situazione, Alex Meret potrebbe decidere di lasciare la porta azzurra: non reggerebbe un nuovo ballottaggio continuo come fu con Ospina, preferendo questa volta andare a giocare titolare altrove.

La volontà della società sarebbe quella di affidarsi ad un altro portiere (Gollini?) da mettere in concorrenza con Caprile. Perché la crescita di quest’ultimo sarà graduale. Se non sarà Meret poco importa, il tutto sarà incentrato sul far crescere l’ex Bari, il vero portiere del futuro della porta partenopea.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI