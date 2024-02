Napoli a bocca aperta: Simeone a giugno passa alla rivale

Il Napoli resta senza parole: il futuro di Simeone potrebbe essere lontano dai partenopei. Rischio addio a giugno

Terminato il mercato invernale, il Napoli può pensare solamente al campo: gli obiettivi dei partenopei sono molto importanti tra campionato con la lotta al quarto posto e la Champions dove ci sarà la doppia sfida al Barcellona. Una squadra uscita sicuramente rinforzata dalla sessione di gennaio ma che ha la necessità di inanellare una serie di risultati utili consecutivi.

I prossimi mesi saranno fondamentali per il Napoli che vuole costruire il proprio futuro: nella prossima sessione estiva di mercato sono diversi i giocatori a rischio addio. Se la cessione di Osimhen è sicura come confermato dallo stesso De Laurentiis, la società rischia di perdere un altro attaccante.

Stiamo parlando di Simeone: attaccante centrale, abile nel coprire tutto il fronte offensivo e con la capacità di favorire l’inserimento dei propri compagni. In questa stagione sta avendo difficoltà a livello realizzativo. Da un giocatore con le sue caratteristiche ci si aspetta sempre qualcosa in più.

Contratto in scadenza nel 2026, Simeone potrebbe lasciare il club partenopeo: il giocatore sembra essere un’idea per Roma e Lazio, due squadre a cui potrebbe servire un centravanti. I giallorossi devono fare i conti con la situazione Lukaku: il belga è in prestito e il suo futuro non è per nulla certo. La Roma, se vuole riscattare l’ex Inter, deve pagare una cifra importante e molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Simeone non solo la Roma: anche la Lazio sull’attaccante

Dalla squadra biancoceleste ci si aspettava qualcosa in più sul mercato: la società ha deciso di non operare fidandosi degli elementi a disposizione di Sarri. Diverso il discorso per quanto riguarda il prossimo giugno. Tra i reparti sui quali intervenire troviamo l’attacco, con la società pronta ad aumentare la qualità offensiva della Lazio. Simeone potrebbe essere l’idea giusta: il centravanti, per le sue caratteristiche, si sposerebbe alla perfezione nel 4-3-3 di Sarri.

Dal punto di vista economico sia la Lazio sia la Roma sembrano avere le possibilità per andare ad accontentare il Napoli: al momento, bisogna dirlo, si tratta di una semplice indiscrezione senza nulla di concreto anche perché con la cessione di Osimhen un giocatore come Simeone può essere fondamentale nel nuovo ciclo partenopeo. Non ci resta che aspettare la fine della stagione per capire quale sarà il futuro del classe 1995.