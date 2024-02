Napoli, addio in estate: flop assoluto, se ne va

De Laurentiis è stufo ed è pronto a cedere uno degli errori del mercato azzurro: in estate il flop dirà addio al Napoli

È chiaro come il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis abbia in mente di rinforzare pesantemente il Napoli al termine dell’attuale stagione. Una stagione, a tratti, disastrosa. Soprattutto in Serie A, a solo una manciata di mesi dall’indiscusso successo che ha portato il terzo Scudetto sotto l’ombra del Vesuvio.

Bisognerà cambiare passo, cercare di mettere una pezza sull’attuale annata prima di ripartire da zero, o quasi. Lo stesso De Laurentiis ha ammesso le sue responsabilità per le scelte compiute nell’estate 2023 che inevitabilmente hanno compromesso la stagione attuale. A questo punto, da Mazzocchi, Ngonge e Traorè fino a Dendoncker, molto è stato fatto nel mese di gennaio. Ma a giugno, la musica cambierà drasticamente. Una nuova rivoluzione è attesa in casa Napoli, a partire dall’allenatore.

Rudi Garcia prima e Walter Mazzarri poi sono solo una fase transitoria in attesa della ricostruzione che De Laurentiis sta già sottotraccia programmando. Al di là del nome del nuovo tecnico, in casa Napoli sono attesi 1-2 centrocampisti (a maggior ragione con l’approdo di Zielinski all’Inter) ed un grande attaccante che rimpiazzi Osimhen.

Occhio anche alle uscite, perché di acquisti sbagliati la scorsa estate ce ne sono stati diversi. Natan, con ogni probabilità, saluterà gli azzurri: un investimento che non ha reso secondo le aspettative. Ma non sarà sicuramente il solo.

Napoli, ha già le valigie in mano: torna a casa

C’è un nome in particolare, un investimento che non ha fatto di certo gioire i tifosi del Napoli e che in maglia azzurra ha fatto enorme fatica ad imporsi, prima con Garcia e adesso con Mazzarri in panchina. Si tratta di Jesper Lindstrom, ala danese classe 2000.

La dirigenza partenopea ha speso ben 30 milioni di euro, finiti nelle casse dell’Eintracht Francoforte a fine agosto. E da allora, nonostante le aspettative fossero elevate nei confronti del giovane attaccante, non c’è stato modo di vedere le giocate che in Germania avevano portato diversi club a pensare a Lindstrom. Adesso, la cessione è praticamente scontata: il Napoli punterà a rifarsi di buona parte del denaro speso.

Il 23enne ha collezionato solo 221′ in Serie A, con appena 12 apparizioni sempre a gara in corso. Non è affatto da escludere che proprio l’Eintracht Francoforte possa decidere di puntare ancora su Lindstrom: il Napoli mirerà ad un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.