Il Napoli è tornato alla vittoria, ma non finiscono le polemiche anche fuori dal campo: botta e risposta tra Marotta e De Laurentiis

Il calciomercato non finisce mai. Continua senza sosta per regalare nuovi sogni ai tifosi anche in ottica futura: ecco la verità a galla con un botta e risposta a distanza tra Beppe Marotta ed Aurelio De Laurentiis.

La società partenopea è tornata ad essere raggiante dopo la vittoria casalinga contro l’Hellas Verona. Nelle scorse ore è intervenuto in conferenza stampa anche il presidente De Laurentiis dopo la chiusura del calciomercato. Ha toccato tanti punti anche per quanto riguarda il futuro di Piotr Zielinski, promesso sposo dell’Inter. Pochi minuti fa è arrivata pronta la risposta dell’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, dopo essere stato punzecchiato dal presidente azzurro.

Napoli, Marotta risponde a De Laurentiis: affare fatto

Nelle ultime ore lo stesso De Laurentiis aveva toccato l’argomento Zielinski, accostato negli ultimi giorni all’Inter con il colpo a parametro zero dei nerazzurri. Pochi minuti fa ai microfoni di Dazn l’ad Beppe Marotta ha rivelato che l’Inter continuerà a trattare nuovi profili per una rosa cmpetitiva: “Non so se arriverà, ma ha le skills per giocare da noi”. E subito ha risposto al presidente De Laurentiis: “L’aspetto bello del calcio è proprio questa ironia”.

Il centrocampista polacco non ha ancora rinnovato con il Napoli e forse non lo farà più. De Laurentiis ha fatto intendere che lascerà la maglia azzurra per un nuovo capitolo nella sua carriera punzecchiando anche l’Inter, che si è mossa già da tempo per ingaggiare il giocatore polacco.