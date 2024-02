Napoli, rivoluzione di De Laurentiis: ingaggio choc per il nuovo tecnico

De Laurentiis è pronto a rivoluzionare il Napoli a partire dal prossimo allenatore degli azzurri: ingaggio clamoroso

Sembra passata un’eternità dal successo tricolore di nove mesi fa. Intanto il Napoli è cambiato tanto ed i risultati non sono quelli che i tifosi partenopei si sarebbero aspettati. Una squadra affidata prima a Rudi Garcia e adesso a Walter Mazzarri, in un turbinio di prestazioni straordinariamente deludenti.

Dopo aver ammesso gli errori commessi durante lo scorso calciomercato estivo, De Laurentiis ha ripreso in mano le redini del progetto ed è intenzionato a rilanciarlo nella migliore maniera possibile. Chiudere al meglio l’attuale annata per poi tornare a vivere la stagione dei sogni, con una clamorosa rivoluzione sullo sfondo. Dall’attacco che perderà sicuramente Victor Osimhen fino alla porta, con Meret potenzialmente in uscita da Castelvolturno.

Il Napoli punta decisamente a fare una grande stagione l’anno prossimo, visto che ad ora il progetto azzurro sta navigando a vista e la guida di Mazzarri in panchina è solo una fase transitoria che si chiuderà con ogni probabilità il prossimo 30 giugno. La caccia al nuovo allenatore dei partenopei è già cominciata e a questo punto De Laurentiis ha tutta l’intenzione di lasciare a bocca aperta i tifosi partenopei con una decisione davvero pazzesca.

Un vero e proprio ‘assist’ arriva dal diretto interessato, uno dei tecnici che in Europa ha fatto innamorare tutti. Il nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere Roberto De Zerbi, da un anno e mezzo al Brighton ma sempre nei pensieri delle big di Serie A.

Clamoroso Napoli, stipendio esagerato per De Zerbi

Proprio De Laurentiis ci sta pensando adesso, per rilanciare un progetto che non ha convinto nessuno dopo la vittoria del tanto atteso Scudetto. A ‘Cronache di Spogliatoio’, De Zerbi ha lanciato un segnale importante rivelando come uno dei suoi desideri per il futuro sia quello di tornare ad allenare Giacomo Raspadori, avuto al Sassuolo e che adesso veste proprio la maglia azzurra: “È il mio numero 9 ideale, è quello il suo ruolo”, ha rivelato il tecnico bresciano.

A questo punto il presidente del Napoli avrebbe in mente una proposta davvero irrinunciabile per l’estate 2024: 7 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2027. Un Napoli nuovo, ricostruito negli uomini ma soprattutto nell’identità: e De Zerbi non può non essere la scelta giusta per tornare a dare spettacolo e a vincere, in Italia ed Europa.