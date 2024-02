Napoli, un altro colpo di teatro di De Laurentiis: ecco il nuovo portiere

La mossa di Aurelio De Laurentiis sul nuovo portiere è spiazzante, il presidente ha già individuato il post Meret

Il Napoli cambierà estremo difensore, c’è un nome a sorpresa che potrebbe difendere i pali dei campani a partire dalla prossima stagione. L’indiscrezione, emersa in una delle dirette di Tv Play, dimostra la visione netta del presidente.

C’è aria di rivoluzione a Napoli, la squadra che ha vinto lo scudetto sarà quasi del tutto smantellata. Un altro dei protagonisti sembra poter fare le valigie: Alex Meret. Il portiere ha una situazione contrattuale delicata, è in scadenza a giugno 2024 anche se c’è l’opzione rinnovo per un altro anno che può far scattare il club azzurro per evitare di perderlo a zero.

Il prolungamento, comunque, porterebbe poi alla cessione dell’estremo difensore friulano. De Laurentiis ha già pronta una soluzione in ruolo delicato che sorprenderà, senza dubbio, i tifosi.

I campani otterrebbero una decina di milioni dalla cessione di Meret facendo così cassa, avendo già comprato precedentemente quello che è – nei piani – il suo sostituto. Per l’estate 2024, infatti, ci sarebbe un’intenzione tutta particolare: il Napoli darà fiducia a Caprile, attualmente in prestito all’Empoli.

Nuovo portiere per il Napoli, Caprile al posto di Meret

Il giovane portiere si è messo in evidenza a Bari nella scorsa stagione e, dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori due mesi, sta cominciando a mostrare il suo potenziale in Serie A.

Caprile è un punto fermo nel nuovo Empoli di Davide Nicola, il giovane portiere sta aumentando la qualità delle sue prestazioni (è stato tra i migliori contro la Juve) e sarà un grande osservato speciale nelle prossime settimane.

Il suo agente, Graziano Battistini, è intervenuto a Tv Play spiegando come il Napoli punti sul giovane portiere, ma bisognerà comunque essere cauti: “L’anno scorso il Napoli, per come è stata fatta questa operazione, ha dimostrato di credere e puntare forte sul futuro di Caprile in porta. Ha firmato con i campani proprio perché hanno ambizioni in comune, rifiutando anche altre proposte, ma ci sono ancora tanti passi da fare in campo”.

L’ex portiere di Udinese e Bari ha invitato alla prudenza parlando di Caprile, il potenziale messo in mostra però non è da sottovalutare. La mossa di ADL potrebbe essere quella giusta, Caprile è un portiere che sta dimostrando il suo valore e pronto per un salto di qualità: avrebbe al suo fianco Gollini nella prossima stagione.