Napoli, Zielinski fuori rosa: arriva l’annuncio di Mazzarri

Uno dei temi caldi in casa Napoli è sicuramente la questione relativa al futuro di Piotr Zielinski, che da oramai giorni è al centro di voci che lo vedrebbero destinatario di una decisione incredibile presa da parte della società.

Stando a queste, infatti, il centrocampista polacco sarebbe stato messo fuori rosa, notizia che inutile dire avrebbe creato parecchio rumore fra le vie della città partenopea, anche perché il 20 azzurro è uno degli idoli dei tifosi napoletani, nonché eroe del terzo scudetto.

Una situazione come questa non può che creare confusione e rischiare di distrarre i giocatori dalle questioni di campo, motivo per il quale nel post partita di Napoli-Verona è intervenuto ai microfoni di DAZN Walter Mazzarri che ha definito una volta e per tutte questa faccenda.

Zielinski fuori rosa: annuncio definitivo di Mazzarri

La qualità e l’esperienza di un giocatore come Piotr Zielinski potrebbero fare decisamente comodo al Napoli in questa seconda parte di stagione, peccato che il chiacchierato accordo raggiunto con l’Inter potrebbe creare non pochi problemi sia con la piazza che con la società, che addirittura sembrerebbe essere propensa a mettere fuori rosa il polacco dopo l’esclusione dalla lista Champions.

Una notizia del genere è rimbalzate per tutte le strade di Napoli, creando un mormorio che avrebbe potuto distrarre la squadra dai reali obiettivi di campo. Per fortuna di Mazzarri oggi questo non è successo, nonostante qualche brivido di troppo, ma per evitare ogni situazione scomoda in futuro l’allenatore del Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita del Maradona facendo un annuncio con l’obiettivo di mettere una volta e per tutte un punto alla faccenda.

Il toscano ha infatti detto: “Quando i giocatori hanno un contratto devono onorare la maglia. Quando sarà disponibile e mi farà vedere di stare bene, allora io farò le mie valutazioni. Non ci sono problemi, è un campione ma deve stare bene sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto delle scelte, sono arrivati nuovi giocatori ed è normale che anche loro devono essere valutati”.

Il Napoli non pensa a Zielinski e si rialza in campionato

La questione Zielinski questo pomeriggio è giusto che venga messa da parte per permettere ad una squadra di festeggiare insieme ai suoi tifosi una vittoria che da ossigeno e fiducia al Napoli in vista del futuro.

Non è comunque da sottovalutare il fatto che i campioni d’Italia anche oggi siano andati sotto con il risultato, ma la voglia di ribaltarla ha avuto la meglio contro un avversario comunque ostico. In conferenza stampa Mazzarri ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Prima questa squadra prendeva uno schiaffo e non reagiva, oggi è stato diverso e questo è l’importante. Le mie squadre non mollano mai e mi ha fatto molto piacere essere riuscito ad inculcare questa filosofia ai ragazzi nonostante i tanti stranieri”.