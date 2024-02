Offerta Napoli, 35 milioni più 5 di bonus: Juventus spiazzata

Il Napoli ha letteralmente spiazzato la Juventus: offerta da quaranta milioni (tra fisso e bonus) per aggiudicarsi il giovane talento

Una delle squadre più attive, nell’ultimo mercato invernale, è stata indubbiamente il Napoli. Viste le difficoltà manifestate nella prima parte di stagione, tra risultati altalenanti e l’esonero di Garcia, i bianconeri avevano bisogno di rinforzare la rosa in modo da essere protagonisti sia in campionato sia in Champions League.

Quattro i colpi messi a segno dalla dirigenza: gennaio è stato un mese decisamente importante per i campioni d’Italia il cui obiettivo è costruire, fin da ora, un progetto duraturo e soprattutto vincente. Sono stati diversi i giocatori seguiti dal Napoli e uno di questi interessava anche alla Juventus. Parliamo di Sudakov.

La squadra italiana che aveva fatto l’offerta, successivamente rifiutata dal club ucraino, era il Napoli: i partenopei avevano messo sul piatto 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus per un totale di 40 milioni. Cifra decisamente importante per un giocatore di cui si parla un gran bene e destinato a diventare tra i migliori nel suo ruolo.

Sudakov è un classe 2002, abile dal punto di vista tecnico e con la possibilità di essere impiegato in diverse zone del campo: ama partire da trequartista alle spalle della punta ma può giocare anche da mezzala offensiva.

Con un contratto in scadenza nel 2028, la sensazione è che possa esserci una vera e propria asta di mercato per aggiudicarsi le sue prestazioni. Il Napoli ci ha provato, ma il talento interessa anche ai bianconeri.

La Juve ha seguito e continua a seguire il giocatore che piace, e non poco, a Giuntoli. Bisogna però sottolineare come non ci siano stati contatti e nemmeno offerte ufficiali allo Shakhtar Donetsk per il calciatore ucraino. Le cose però potrebbero cambiare nel corso della prossima sessione estiva di mercato.

Sudakov, la Juve non molla: bianconeri interessati al trequartista

L’operazione è piuttosto complicata data l’importanza del giocatore per la società ucraina: servirà una spesa importante, sicuramente superiore ai 40 milioni di euro che è la cifra proposta dal Napoli e rispedita al mittente. Il centrocampo è tra i reparti maggiormente attenzionati dai bianconeri.

Nell’ultima sessione invernale di mercato è arrivato, in prestito, Carlos Alcaraz ma la sensazione è che i bianconeri possano fare un altro investimento, importante, per rinforzare il proprio reparto di mezzo.