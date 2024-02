Paura in campo: è stato trasportato in ospedale

Tremendo episodio quello che è successo sul rettangolo di gioco in un match di campionato. I tanti tifosi presenti hanno provato la paura in campo subita da un loro idolo

Paura in campo con un calciatore subito sostituito e condotto al cospetto dei medici nella più vicina struttura medica. L’ambulanza ha proceduto a tutta velocità e con le sirene accese per fornire il più immediato soccorso al giocatore rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente di gioco.

Il tutto è successo proprio davanti agli occhi di migliaia e migliaia di tifosi attoniti. Quanto accaduto ha rovinato lo spettacolo visto sul rettangolo di gioco e gettato nell’angoscia più totale i presenti.

Il giocatore che ha vissuto questa paura in campo sulla propria pelle ha avuto bisogno di ricevere degli accertamenti. La gravità di questo episodio è legata ad uno scontro del tutto fortuito avvenuto con un avversario.

A farne le spese è stato un beniamino di casa, colpito duro allo zigomo e che sulle prime pare abbia anche perso i sensi. Per fortuna però si è ripreso nel giro di qualche minuto, ma l’intervento da parte degli operatori sanitari è stato imprescindibile.

Paura in campo e corsa in ospedale, chi è il calciatore coinvolto

L’incidente di gioco si è verificato dopo un’ora abbondante del match di Liga spagnola andato in scena nel corso del pomeriggio di sabato 4 febbraio 2024 tra Valencia ed Almeria. Tra i due club della costa est della Spagna sono stati i bianchi ad avere la meglio con un 2-1 a domicilio.

Il Valencia giocava in casa e si è imposto con il risultato di 2-1 per effetto dei gol siglati già nella prima metà del primo tempo da Hugo Duro al 4′ e da Roman Yaremchuk al 23′. Di Arribas il gol della bandiera per gli ospiti al 50′, con assist di Centelles.

Ma proprio Centelles ha poi colpito durissimo il giovane Diego Lopez circa dieci minuti dopo la rete, cavandosela con un cartellino giallo. Per Lopez, attaccante idolo dei tifosi dei “Pipistrelli”, è avvenuto il peggio.

Il 21enne esterno offensivo ha riportato una frattura all’osso zigomatico sinistro. Sembra anche che si dovrà procedere con un intervento chirurgico, in base a quanto trapelato dalla stampa spagnola.

L’allenatore Ruben Baraja, una bandiera del Valencia in virtù della sua lunga militanza da calciatore tra i ranghi della compagine blanquinegra, ha espresso il forte timore di dovere fare a meno di Diego Lopez per un bel po’ di tempo.

Si teme uno stop di almeno un mese ed entro breve è atteso anche un bollettino medico che verrà diffuso dallo stesso Valencia.