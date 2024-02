Via un big per prendere Berardi: la big italiana ha prenotato l’affare

Domenico Berardi è finito prepotentemente nel mirino di una big che è pronto a fare un’offerta. Il top club vende un suo big per arrivare al neroverde

Nel corso degli anni Domenico Berardi è stato uno dei giocatori con più mercato ma alla fine è sempre rimasto al Sassuolo. Una storia clamorosa la sua che da più di dieci anni gioca a Reggio Emilia, senza aver mai cambiato casacca in carriera ed è la bandiera del club neroverde. Nonostante sessione di mercato dopo sessione di mercato venga accostato a diverse big pronte ad acquistarlo.

La Juve è sicuramente la squadra più gettonata visto che l’attaccante sembra essere un eterno promesso sposo dei bianconeri, ma anche altre realtà nel corso degli anni si sono avvicinate a lui, a partire ad esempio dalla Lazio la scorsa estate. Adesso ci sarebbe un’altra big pronta a fare carte false per arrivare al fantasista campione d’Europa che, ricordiamo, in questo momento è ai box per un infortunio importante che lo terrà fuori almeno per un mese e mezzo.

Berardi nel mirino di un top club: vendono il big per prenderlo

Quest’anno la stella del Sassuolo compirà 30 anni, non è sicuramente più un giovane di belle speranze e anche la sua maturità calcistica l’ha raggiunta da qualche stagione. Probabilmente questa è una delle ultime occasioni che ha per strappare un importante contratto nella sua carriera, sempre che non decida di chiudere davvero a Sassuolo. Il nuovo club interessato, comunque, è il Milan.

I rossoneri daranno vita ad una rivoluzione la prossima estate, a partire come noto dalla guida tecnica (si parla con insistenza di Antonio Conte), ma anche dall’attacco dove cambieranno diverse cose in quanto tra limiti di età (Giroud) e stagione non convincente (Jovic) il reparto sarà sicuramente rivoluzionato. Anche sulle fasce è da monitorare specialmente la questione Leao che in questo campionato non ha molto convinto e per un’offerta importante (di quelle a tre cifre) potrebbe partire.

Per arrivare però al campione neroverde sarà necessario un sacrificio. Il Milan è pronto a vendere Samuel Chukwueze in modo da riuscire ad accumulare i soldi necessari che chiederà il Sassuolo che come noto è una bottega molto cara. L’esterno ex Villarreal fin qui non ha convinto e con ogni probabilità finirà tra i giocatori da vendere a fine stagione.