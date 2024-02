Addio Verstappen, bufera in Formula Uno: ora è vero caos

Max Verstappen rischia di diventare un tema super discusso in casa Red Bull: si parla di un clamoroso addio del tre volte campione del mondo

Dopo aver strappato ad Hamilton lo scettro nel 2021, l’olandese ha inanellato altri due titoli, con una superiorità che lascia poche speranze ai rivali anche per il 2024. Ad incendiare il futuro potrebbe essere però il mercato piloti.

Quando si dice che il passaggio di Hamilton alla Ferrari possa innescare un pesantissimo effetto domino, è assolutamente vero, almeno nelle intenzioni dei big della Formula 1. L’inglese lascerà la Mercedes fra un anno e proverà a riportare al successo la Rossa (almeno che Leclerc o Sainz non ci riescano già nel 2024).

L’attenzione mediatica è tutta concentrata sull’affare del secolo, con l’inglese felicissimo di potersi giocare le sue ultime chance nel team dei suoi sogni (così dichiarò anche in passato parlando delle prospettive di quando era solo un bambino).

Chi sta sorridendo meno è di certo Toto Wolff, al di là della comprensiva espressione sfoggiata per l’occasione. Perdere con un anno d’anticipo il suo leader (sarebbe dovuto restare fino al 2025) complica leggermente i piani di Brackley.

Chi prenderà ora il posto? In molti vorrebbero una soluzione audace, come Andrea Kimi Antonelli, o un contro sgarbo alla Ferrari con Carlos Sainz. La verità è che Wolff sogna in grande e punta Verstappen.

Red Bull, Marko è sicuro: “Toto Wolff proverà a portare Verstappen in Mercedes”

Parlando di questo clamoroso scenario, Helmut Marko si è detto però sicuro che i tentativi del team principal austriaco non andranno a buon fine.

Il superconsulente della Red Bull ha dichiarato ai colleghi di sport.de: “Toto Wolff ci proverà ma non avrà successo. Verstappen ha una buona memoria”. Il riferimento di Marko è a quanto avvenuto nel 2021, quando l’olandese si giocò senza esclusione di colpi il titolo proprio con Hamilton e la Mercedes. In quell’occasione ci furono dei pesanti strascichi anche al di fuori della pista, nei rapporti con la FIA e lo stesso Max dichiarò di non poter dimenticare quanto avvenuto.

Quindi al di là della corte più che legittima di un top team come Le Frecce d’Argento il futuro del tre volte iridato sarà alla Red Bull, con cui è legato almeno fino al 2028. Resta da capire chi sarà invece a chi verrà assegnato il tanto agognato sedile al fianco di George Russell.