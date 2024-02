Colpo di scena Icardi: torna in Serie A, tutto deciso

Mauro Icardi potrebbe tornare nel 2024 in Serie A, il bomber argentino può sfruttare una nuova chance per rientrare in Italia

Icardi è da due stagioni impegnato nel campionato turco al Galatasaray, ma vorrebbe tornare in un contesto maggiormente competitivo. L’attaccante potrebbe essere il colpo ideale per rilanciare un top club dalla prossima estate.

Il fiuto del gol non ha mai abbandonato nel corso del tempo Mauro Icardi, il bomber argentino ha sempre mantenuto buone medie sotto porta ed è il trascinatore del Galatasaray. Il suo apporto in campo resta decisivo, il bomber 30enne sa di essere un calciatore determinante in attacco.

Nella scorsa stagione ha segnato 22 gol nel torneo turco e in quest’annata calcistica è già arrivato a tredici reti, restando così uno degli attaccanti più seguiti dalle big italiane.

Icardi, infatti, può tornare in Italia quest’estate, il Galatasaray potrebbe venderlo al miglior offerente e senza avere grossi rimpianti. Sfumata l’opzione Real Madrid per la sessione invernale, i turchi puntano alla cessione estiva e valutano con grande attenzione l’interesse della Serie A. C’è una meta in particolare che farà discutere per il futuro.

Torna Icardi in Serie A, colpo di scena estivo

Il bomber argentino vorrebbe misurarsi nuovamente nel nostro campionato e c’è un’opzione che stuzzica maggiormente la sua fantasia. Il centravanti sarebbe pronto a un clamoroso ritorno a Milano, ma spostandosi direttamente sull’altro lato dei Navigli: Icardi attaccante del Milan sarebbe un acquisto discusso, dopo i trascorsi in nerazzurro.

L’ex capitano dell’Inter potrebbe essere il nome ideale per il Milan. Il club rossonero, al di là di ogni scelta tecnica in panchina, avrà bisogno di una punta affidabile dalla prossima stagione considerando il sempre più probabile addio di Olivier Giroud: il francese a 37 anni potrebbe lasciare i rossoneri a costo zero per trasferirsi, con ogni probabilità, nella MLS.

Icardi affronterebbe una nuova sfida nel pieno della sua maturità calcistica, il Galatasaray potrebbe sbloccare l’affare per 20-25 milioni di euro. La quotazione del cartellino è in linea con gli investimenti del Milan, è una cifra comunque standard per avere un attaccante in grado di fare la differenza in Serie A e anche in campo europeo.

Il ritorno di Icardi a San Siro diventerebbe così un argomento di discussione importante, ma occhio alla concorrenza di altri due club in Serie A. Il Napoli potrebbe pensare a Icardi per il post Osimhen, ma resta anche un’altra opzione in ballo. Si tratta della Roma che potrebbe sondare il terreno per averlo come sostituto di Lukaku, puntando su una coppia tutta argentina con Dybala per il futuro.