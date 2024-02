Conte provoca il Napoli: investimento da 20 milioni

Dopo aver rifiutato la panchina del Napoli, Conte è pronto a un altro sgarbo ai partenopei: pronti 20 milioni per il giocatore

Tra le tante squadre accostate ad Antonio Conte in questi ultimi mesi c’è sicuramente il Napoli. Il patron del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha un ottimo rapporto con il tecnico salentino e ha provato a contattarlo lo scorso autunno per consegnargli le chiavi della squadra dopo il fallimento della breve esperienza con Rudi Garcia.

Conte ha fatto capire di non voler prendere squadre in corsa, ma ha comunque lasciato le porte aperte per la prossima stagione, rivelando al programma ‘Belve’ di voler un giorno allenare in una piazza così calda e appassionata come quella di Napoli. Tuttavia, almeno stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, pare proprio che l’ex CT della Nazionale italiana siederà su un’altra panchina a partire da giugno 2024.

Tutti gli indizi, infatti, portano al Milan: la società rossonera sta cercando in tutti i modi di assicurarsi Conte per il dopo-Pioli e Zlatan Ibrahimovic ha già avuto diversi colloqui con il 54enne di Lecce per convincerlo a sposare la causa milanista. Conte potrebbe alla fine cedere a questo corteggiamento, ma solo se gli verranno date garanzie in termini di giocatori. Tra i vari calciatori richiesti dall’ex tecnico del Tottenham c’è anche un difensore su cui il Napoli ha messo gli occhi ormai da tempo.

Conte, che provocazione al Napoli: va a prendersi proprio lui

Stiamo parlando di Arthur Theate, 23 anni, belga, difensore del Rennes che è stato protagonista in Serie A con la maglia del Bologna nella stagione 2021-2022. Theate ha lasciato un buon ricordo in Emilia e si sta confermando anche al Rennes, dove è passato nell’estate 2022 per 20 milioni di euro.

Il difensore belga ha un contratto con il club francese fino al 2026 ma non potrebbe dire no alla chiamata del Milan e di Antonio Conte. Theate, infatti, sarebbe perfetto come braccetto di sinistra nella classica difesa a tre del tecnico salentino: il costo complessivo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra tutto sommato alla portata del Diavolo.

Come accennato, il Napoli sta seguendo con attenzione Theate fin dalla scorsa estate. Anche nel mercato di gennaio, che si è concluso da qualche giorno, il club del presidente De Laurentiis ha provato a riportare il 23enne in Serie A, senza però riuscire nell’intento. Ora il Napoli rischia di rimanere beffato proprio da quel Conte che il patron avrebbe voluto sulla panchina azzurra.