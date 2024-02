Dal Milan al Napoli, pazza idea di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha una pazza idea: il giocatore può arrivare al Napoli e tornare così in serie A. Milan beffato, doveva andare a Milano

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe avuto una pazza idea per rinforzare nella prossima stagione la sua squadra. Come noto in estate ci sarà una rivoluzione in casa azzurra. A partire dalla scelta del nuovo allenatore che di sicuro non sarà Mazzarri, il cui unico compito è quello di traghettare il club da una gestione all’altra, sperando di arrivare più in alto possibile, portando la squadra in Champions League.

Al momento il patron azzurro non ha sciolto le riserve su chi sarà il nuovo tecnico, d’altronde siamo appena ad inizio febbraio e i casting saranno lunghi. Al di là dell’allenatore ci sarà una rivoluzione anche nella rosa. Diversi componenti della squadra che un anno fa ha vinto lo scudetto sono pronti ad andare via (Osimhen e Zielinski sono quelli certi, ma altri potrebbero presto aggiungersi alla lista) e altri arriveranno a sostituirli. Il ricambio si è già avuto nella sessione di mercato a gennaio, dove sono arrivati diversi profili nuovi.

Pazza idea di De Laurentiis, vuole portare il giocatore al Napoli e farlo ritornare in serie A

Tra i giocatori che la società sta attenzionando per la prossima stagione c’è sicuramente un profilo che può stuzzicare non poco la piazza. Si tratterebbe di un ritorno in serie A dopo alcune esperienze all’estero dove milita tutt’ora. Ma la voglia di tornare nel proprio campionato è altissima anche per il diretto interessato.

Nicolò Zaniolo ha lasciato la massima serie italiana e l’Italia nel 2023, una volta conclusa la sua esperienza alla Roma. Il giocatore è stato ceduto al Galatasaray che l’ha girato in prestito all’Aston Villa in questa stagione. Il proprietario del cartellino è il club turco. Ma sia in Turchia, quanto in Premier League, il figlio d’arte non si è ambientato poi così tanto e vorrebbe andare via. Nonostante diversi gol realizzati quando viene chiamato in causa, a livello ambientale Zaniolo non si è inserito granché.

Ecco perché vorrebbe tornare a tutti i costi in serie A. Su di lui c’erano diversi club del nostro campionato, dalla Fiorentina al Milan. Proprio i rossoneri sembravano potessero essere in pole e fare sul serio. Ma nelle ultime ore, secondo quanto riportato da TMW, sul giocatore sarebbe finito anche il Napoli. De Laurentiis potrebbe tentare il blitz e sfilarlo così alla concorrenza. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.

