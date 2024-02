Napoli, preso l’attaccante: arriva dal Brasile, Inter beffata

Il Napoli come è noto è sempre attento alla programmazione ed al futuro. L’obiettivo societario è di essere sempre competitivo soprattutto grazie a colpi ad effetto dal mercato. In tal senso, il nuovo attaccante arriva dal Brasile e rappresenta una beffa per l’Inter, che da tempo si muoveva sulle sue tracce.

E’ stata una stagione, fino a questo momento, a dir poco al di sotto delle aspettative per i tifosi azzurri. Ed anche per la dirigenza, che di certo dopo i prodigi della passata stagione si aspettava di più. Chiaramente la società di Aurelio De Laurentiis lavora soprattutto al futuro, dal momento che vuole restare ai livelli raggiunti fin qui. Al netto, ovviamente, di questa annata fin qui da dimenticare quasi per intero. In tal senso, la dirigenza sa di dover trovare dei rinforzi e l’attaccante, in maniera del tutto inattesa, può arrivare dal Brasile. E sarebbe un colpo che avrebbe il retrogusto di beffa per l’Inter, da tempo sulle sue tracce.

Gli azzurri lavorano al colpo in attacco

Chiaramente nella prossima annata servirà una inversione di tendenza che passerà anche, in maniera inevitabile, dal mercato. Ed in tal senso lo staff mercato è al lavoro per piazzare un colpo ad effetto e sorprendente in attacco.

Stando a quanto raccontato dal giornalista turco Ekrem Konur, esperto di mercato, il Napoli si sarebbe aggiunto alla corsa per Paulinho, talento classe 2000 dell’Atletico Mineiro, blasonato club brasiliano. Sulle sue tracce ci sono anche il Benfica e soprattutto l’Inter, a cui gli azzurri vogliono provare a giocare un colpo a sorpresa. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è di 15 milioni di euro.

Napoli, occhi su Paulinho dell’Atletico Mineiro

Ha grandi colpi dal punto di vista tecnico ed atletico ed in patria è stato da molti paragonato a Robinho. Ha un passato in Europa, con la maglia del Bayer Leverkusen, squadra con la quale ha trovato spazio ma in cui non è riuscito ad esprimersi al meglio. Ora il Napoli sembra pronto a ridare fiducia a Paulinho, che nel frattempo ha attirato l’interesse anche dell’Inter. A quanto si legge, però, gli azzurri sembrerebbero più avanti. Si tratta, ovviamente, di una pista da tenere calda soprattutto in vista di giugno.