Napoli, De Laurentiis risolve tutto: in arrivo due colpacci

Aurelio De Laurentiis ha già pronta una soluzione per la prossima stagione con due profili che cambieranno il Napoli

Il calciomercato estivo del Napoli potrebbe ripartire da due figure forti in grado di trascinare l’intera piazza. Il presidente vuole aprire un nuovo ciclo non sbagliando la scelta di ds e allenatore.

De Laurentiis guarda al futuro e sa bene come il Napoli, a partire dal 2024, dovrà essere rivoluzionato in ogni aspetto. La rosa avrà tante modifiche, Zielinski andrà via a costo zero (in direzione Inter), Osimhen sarà ceduto al migliore offerente e tanti altri titolari possono essere messi alla porta.

Il compito non facile di dare una quadratura alla rosa toccherà a un nuovo direttore sportivo, che prenderà il posto di Mauro Meluso avendo un maggior potere decisionale.

Tutto ciò sarà da abbinare a un nuovo tecnico, con Mazzarri che ha quasi zero chance di rimanere oltre il termine di questo campionato. Al suo posto, probabilmente, uno dei tecnici emergenti.

Accoppiata Napoli, ds più allenatore in arrivo

Aurelio De Laurentiis sta valutando con attenzione una futura coppia che dovrà lavorare in grande sinergia. Gli azzurri per il futuro potrebbero ripartire da due giovani tra scrivania e panchina: la coppia Accardi-Farioli per il Napoli dall’estate 2024 sarebbe il nuovo obiettivo del patron.

Farioli è seguito da tempo, piace a De Laurentiis per la capacità di mettere in campo squadre spettacolari e con tanti giovani in campo. Ex collaboratore di Roberto De Zerbi, per tre stagioni ha allenato in Turchia per poi stupire con il Nizza in Ligue 1.

Il mistero 34enne viaggia alla media di due punti a partita ed è secondo con la sua squadra nel torneo francese, dietro il Psg, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto sinora.

Farioli ha un contratto con il Nizza sino al 2025 e potrebbe ben presto liberarsi per raggiungere il Napoli e allenare per la prima volta una big. Il mister tornerebbe in Italia con grandi motivazioni e un mercato da svolgere a stretto contatto con Accardi, provando a portare qualche fedelissimo del suo Nizza.

Accardi sarebbe il secondo colpo di De Laurentiis, il direttore sportivo è legato all’Empoli sino al 2026 ma a fine stagione potrebbe salutare l’ambiente toscano senza grossi traumi, dopo una militanza di dieci anni con il club toscano.

Nel corso degli anni, Accardi ha comprato a poco e rivenduto spesso a cifre corpose i tanti talenti emersi negli anni. Un Ds, quindi, che sa trovare i futuri top player a basso costo: l’ideale per un Napoli tutto da ricostruire.