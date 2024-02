Napoli, ecco il nuovo allenatore: la mossa di De Laurentiis

Nuovo allenatore per il Napoli, De Laurentiis guarda alla prossima stagione e piazza una mossa a sorpresa: il nome che fa già discutere

Quella del Napoli campione d’Italia uscente si sta rivelando una annata davvero difficile e il mercato posto in essere dalla società azzurra non ha contribuito a sciogliere le perplessità, anzi. A gennaio, De Laurentiis ha acquistato alla fine quattro giocatori (Mazzocchi, Ngonge, Traorè, Dendoncker), profili che tuttavia non scaldano la piazza e che lasciano alcuni ‘vuoti’ nella rosa. Anche per quelle che sono state le decisioni successive in termini di cessioni e di liste Serie A e Champions.

Il Napoli ha rinunciato a Demme, Dendoncker e Zielinski per la Champions, con il centrocampista italo tedesco escluso anche dal campionato. In più, è stato anche ceduto Gaetano al Cagliari. Per la doppia sfida con il Barcellona, in mediana il Napoli avrà soltanto tre giocatori, di fatto (Lobotka, Anguissa, Cajuste). De Laurentiis ha giustificato queste scelte in conferenza stampa, ma le sue argomentazioni hanno creato ancora una volta una certa discordia nell’ambiente. Con la mancanza del colpo in difesa come ulteriore motivo di perplessità.

Napoli che comunque dovrà tentare il tutto per tutto per risalire la china in campionato, in ottica lotta per il quarto posto, fondamentale per il futuro del club. Una missione che, con la squadra a breve finalmente al completo dopo l’emergenza, Mazzarri proverà a condurre in porto, già sapendo, in ogni caso, di dover salutare alla fine della stagione. De Laurentiis sta già ragionando sull’allenatore del futuro. E la decisione che starebbe maturando ha del clamoroso.

Sarri ritorna al Napoli, l’indiscrezione clamorosa annunciata in diretta

Dopo quello di Mazzarri, potrebbe, incredibilmente, esserci un altro grande ritorno, quello di Maurizio Sarri. Al terzo anno sulla panchina della Lazio, l’allenatore di Figline Valdarno ha un rapporto che si va complicando con il presidente Lotito, per via dell’insoddisfazione legata alle politiche di mercato.

E così, il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Alessandro Vocalelli, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha sganciato la bomba: “Per il prossimo anno la Lazio dovrà spendere 70-80 milioni per essere competitiva, ma senza giocatori eccellenti da cedere e senza i soldi della Champions si fa dura. Sarri inoltre è già stato contattato da una squadra del Sud…”. Il Napoli non è stato citato, ma è impossibile non pensare agli azzurri.