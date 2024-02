Napoli: scelto il nuovo tecnico, ADL pronto a chiudere

Il Napoli è pronto a scegliere il nuovo allenatore. L’esperienza di Mazzarri sembra essere destinata a terminare in davvero poco tempo. I dettagli.

Il quarto posto è l’obiettivo massimo di questo Napoli, ma in società si guarda già alla prossima stagione. La priorità è sicuramente fare la scelta giusta sulla guida tecnica considerando che Mazzarri è pronto a salutare.

De Laurentiis sembra aver trovato il nome giusto per la panchina e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro su questa vicenda. Ma la strada per l’allenatore sembra essere segnata e per questo motivo presto sono attese delle novità.

Napoli: ADL ha scelto, ecco il nuovo allenatore

La scelta del nuovo allenatore sembra essere ormai fatta. Nelle scorse settimane si era parlato molto di Thiago Motta, ma su quest’ultimo sembra essere in vantaggio il Milan visto che l’opzione Conte non convince. In casa partenopea sono diversi i nomi sul taccuino di De Laurentiis, ma il presidente dei partenopei ha un nome in mente e ci proverà fino alla fine per strappare il sì. E’ comunque pronta l’alternativa e, quindi, ci aspettiamo una lotta a due per il nuovo allenatore azzurro la prossima stagione.

Il nome in cima alla lista è sicuramente quello di Italiano. Il Napoli ci ha provato già la scorsa stagione, ma il tecnico ha detto di no. Ora la situazione potrebbe cambiare considerando che la Fiorentina, come scritto da tuttomercatoweb.com, potrebbe decidere di puntare su Juric, ormai in rotta con il Torino.

Il croato resta in corsa anche per la panchina del Napoli. La scelta spetta a De Laurentiis. Ad oggi il nome in cima alla lista è quello di Italiano, ma non possiamo escludere Juric o altri nomi. Insomma, riflessioni in corso anche se per il nuovo tecnico dei partenopei sembra essere un duello più che una lotta a tre o più nomi.

Il Napoli tra Italiano e Juric

Il Napoli sembra essere pronto a scegliere il nuovo allenatore tra Italiano e Juric. Due nomi che stuzzicano (e non poco) De Laurentiis e per questo motivo bisognerà aspettare le prossime settimane per capire su chi cadrà la scelta. Il tecnico della Fiorentina è in pole position, ma non possiamo escludere nulla in questo momento.