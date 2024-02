Non solo Zirkzee, è ancora Napoli-Milan: sfida per il top

Napoli e Milan sono pronti a sfidarsi in sede di calciomercato in vista della prossima estate con due attaccanti nel mirino.

Il calciomercato invernale si è appena concluso ma per le squadre è già tempo di lavorare in vista della prossima stagione per andare a chiudere i colpi necessari a sistemare le proprie rose.

Napoli e Milan condividono lo stesso obiettivo per quello che riguarda l’attacco con entrambi i club che sono sulle tracce di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che sta facendo benissimo in questa prima parte di stagione.

Classe 2001, l’olandese è una colonna della squadra di Thiago Motta che sta facendo sognare i tifosi in questo campionato e viene valutato dai rossoblu circa 50 milioni di euro. Nel mirino di Milan e Napoli però non ci sarebbe solamente l’ex Bayern Monaco ma anche un’altra punta.

Calciomercato Napoli, sfida col Milan per un attaccante

Oltre a Zirkzee la sfida tra Napoli e Milan si starebbe spostando anche su Victor Boniface. L’attaccante del Bayer Leverkusen viene considerato dalla dirigenza dei campioni d’Italia in carica il giocatore giusto per prendere il posto di Victor Osimhen al centro dell’attacco azzurro.

Un calciatore che è seguito anche dal Milan che sa bene di dover trovare almeno un attaccante in vista della prossima stagione considerato il fatto che difficilmente i contratti di Giroud e Jovic saranno rinnovati. Il classe 2000 al momento è ai box ed ha dovuto saltare la Coppa d’Africa con la sua Nigeria per via di un infortunio che lo terrà fuori dai campi di gioco per circa 4 mesi. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 45 milioni di euro.

Nelle scorse settimane è giunto il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli ma, per ammissione del calciatore stesso, potrebbe essere il preludio all’addio estivo. La punta ha infatti detto di aver ben chiare le intenzioni sul suo futuro e l’estate potrebbe essere il momento giusto per salutare la squadra che lo ha fatto grande a livello europeo per tentare poi un’avventura in una big, magari in Premier League.

Zirkzee e Boniface sono quindi due obiettivi sensibili per un Napoli che è alla ricerca di un attaccante che possa caricarsi sulle spalle l’eredità del centravanti nigeriano. Il tutto dovendo fare i conti con una concorrenza agguerrita che vede in primo luogo proprio il Milan con i rossoneri che sono pronti a sfidare i partenopei per assicurarsi la punta del futuro.