Nuovo allenatore Napoli: “C’è un patto di non belligeranza”

Un nome in particolare come nuovo allenatore del Napoli potrebbe rappresentare l’inizio di un ciclo. Ci sarebbe però un ostacolo da superare

Il nuovo allenatore del Napoli è tutto da decidere. La squadra azzurra si trova in una situazione per la quale, nonostante siamo ancora a metà stagione, è più importante che mai portarsi avanti con il lavoro. Questo vuol dire che è fondamentale programmare già da adesso la prossima annata.

E sistemare alcune questioni precorrendo i tempi dovrebbe consentire ad Aurelio De Laurentiis di non compiere più i tanti e decisivi sbagli commessi la scorsa estate. Sbagli che fin da subito sono costati al club campione d’Italia la possibilità di difendere il titolo. E dei quali il presidente azzurro si è assunto la piena responsabilità. Per questo parlare di nuovo allenatore del Napoli non è affatto fuori luogo. Walter Mazzarri sa che andrà via e sta facendo il possibile per tenere la squadra a galla.

Stare a 4 punti di distanza dalla zona Champions League ed avere conteso la Supercoppa Italiana in finale all’Inter rappresentano dei segnali che possono portare a ben sperare per la seconda parte di stagione. Poi però a giugno con Mazzarri sarà addio, ed alcuni nomi si contenderanno il suo posto.

Nuovo allenatore del Napoli, il nome desiderato da De Laurentiis

Tra le soluzioni “estere” Farioli del Nizza e De Zerbi del Brighton, un possibile redivivo Tudor ed il sogno Conte, alla fine potrebbe spuntarla anche un po’ a sorpresa un nome di una società la cui dirigenza è amica di quella del Napoli.

Si tratta di Vincenzo Italiano, che nel suo ciclo alla guida tecnica della Fiorentina ha fatto molto bene fin qui, dando gioco e la possibilità di potere disputare di nuovo le coppe europee ai viola. Con lui i toscani hanno perso la finale di Conference League 2022/2023 contro il West Ham. Ed Italiano continua a ricevere elogi da più parti. Già prima di legarsi alla compagine gigliata il Napoli lo aveva cercato. Era l’estate del 2021 quando lui forzò la mano con la dirigenza dello Spezia – squadra che allenava ai tempi – pur di andare alla Fiorentina.

Ci sarebbe però un ostacolo: tra Rocco Commisso e Joe Barone da una parte (rispettivamente presidente proprietario e direttore generale della Fiorentina) ed Aurelio De Laurentiis sarebbe in vigore un patto per il quale le due dirigenze non si ostacoleranno a vicenda. Nulla vieta però a De Laurentiis di chiedere informazioni sulla posizione di Italiano.

Ed a certe condizioni, che potrebbero comportare delle contropartite sia economiche che tecniche adeguate, non è detto che non possa andare in porto un cambio in panchina. Con Italiano che sarebbe un profilo adatto per fare sì che il Napoli possa ripartire da zero con un nuovo progetto sportivo.