Serie A, attacca la società: sarà addio a fine stagione

Non finiscono le polemiche in Serie A anche dopo la chiusura del calciomercato. Scoppia la nuova bufera, attacco totale alla società

Saranno mesi decisivi per conoscere il suo futuro: ancora nuovi attacchi contro la società, ecco quello che sta succedendo all’interno del top club di Serie A.

C’è una voglia immensa di competere su alti livelli, ma spesso ciò non è possibile. Divergenze totali con la società che, a sua detta, non ha allestito una rosa competitiva in ottica futura. Una voglia di completare la stagione per poi salutarsi al termine della stagione: ecco quello che sta succedendo.

Serie A, Sarri contro Lotito: volano gli stracci

Un momento delicato per pensare così a nuove destinazioni di lusso: ecco quello che è successo dopo la fine della sessione invernale di calciomercato. Maurizio Sarri ha attaccato duramente il patron Lotito: tutta la verità a galla.

Una pesante sconfitta per la Lazio targata Maurizio Sarri. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’allenatore toscano ha criticato la società visto che la squadra a sua detta non è competitiva: “Devo adeguarmi. Mi sono completamente disinteressato del mercato, per me non è neanche cominciato come dissi un mese fa”.

Sarri potrebbe così salutare la Lazio dopo il suo ciclo alla guida della squadra biancoceleste. Spesso l’ex Napoli ha attaccato il patron Claudio Lotito su divergenze di mercato e di idee in campo: ora il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale. Il presidente De Laurentiis è sempre alla ricerca di un nuovo profilo interessante per il post Mazzarri: Sarri rappresenterebbe un ritorno gradito, ma al momento si tratterebbe soltanto di una suggestione.