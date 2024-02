Un campione del mondo per il Napoli: che colpo per giugno

Il presidente De Laurentiis non si ferma e già pensa ad un colpo stellare: al Napoli può arrivare il campione del mondo

In casa Napoli, in questo particolare momento, c’è solo un pensiero a farsi strada per il presente. Continuare a vincere per consolidare l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League che frutterebbe un tesoretto non da poco per la società di Aurelio De Laurentiis.

Proprio il presidente degli azzurri ha le idee chiare su come rilanciare il progetto che quest’anno, senza dubbio, ha deluso le aspettative. Da Rudi Garcia a Walter Mazzarri il passo è breve e sembra ormai scritto come nessuno dei due sarà la guida tecnica del Napoli per le prossime stagioni. Lavori in corso per il nuovo allenatore degli azzurri, ancora avvolto dal mistero.

Parallelamente il patron ha già dato inizio ad una campagna di rafforzamento nel mese di gennaio con quattro acquisti. Mazzocchi, Ngonge, Traorè e Dendoncker (giunto in prestito dall’Aston Villa) sono pedine preziose per il presente ma anche per l’anno prossimo.

Durante la sessione estiva di calciomercato la dirigenza campana ha intenzione di stupire i tifosi: le entrate saranno strettamente legate alle cessioni. Victor Osimhen è virtualmente già lontano dai campioni d’Italia ed è per questo che un grandissimo centravanti è atteso a Castelvolturno tra giugno e luglio.

È il centrocampo il reparto che preoccupa maggiormente, soprattutto dopo l’ufficialità dell’addio di Piotr Zielinski (finito fuori dalle liste UEFA) che si è ormai promesso a parametro zero all’Inter.

Juve asfaltata: Napoli sul big per l’estate

In tal senso il Napoli avrebbe sondato il terreno per diversi profili di altissimo livello, per dare qualità e quantità alla mediana partenopea. A sorpresa, uno di questi è tra le priorità di Giuntoli per la Juventus: ad averla vinta, però, sembra poter essere proprio De Laurentiis.

Rodrigo de Paul è un nome che piace da anni agli azzurri, molto prima che il centrocampista sudamericano – campione del mondo con la maglia dell’Argentina – si trasferisse dall’Udinese all’Atletico Madrid. A questo punto De Laurentiis approfitterebbe del fatto che per il ‘Cholo’ Simeone de Paul non è una pedina fondamentale e anzi, davanti ad una proposta interessante, l’Atletico non farebbe resistenze alla cessione.

In scadenza nel 2026 con il club di Cerezo, per de Paul servirebbe una cifra vicina ai 30 milioni di euro: intanto l’argentino ha già collezionato 27 presenze, con 5 assist, con la maglia dell’Atletico Madrid.