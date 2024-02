Zaniolo-Napoli a giugno: scambio alla pari

Per avere l’ex Roma, gli azzurri potrebbero girare al Galatasaray un altro attaccante. Ecco tutti i dettagli

Pazza idea Nicolò Zaniolo per il Napoli. L’attaccante dell’Aston Villa sta cercando di riscattarsi dopo alcune annate vissute più all’ombra che alla luce di quello che le sue capacità in campo potrebbero garantirgli. E per ora non ci sta riuscendo…

Zaniolo al Napoli è una voce che è sorta nel corso delle scorse ore e che vedrebbe il calciatore in uscita dal Galatasaray. La compagine turca ha girato in prestito ai “Villains” Zaniolo, il quale aveva cominciato questa sua avventura in Premier League con grande entusiasmo.

Ma con il passare delle settimane l’apporto del 24enne esterno offensivo di Massa a quella che è l’ottima classifica dei suoi sta risultando modesto. Zaniolo fa parte con continuità dei cambi operati dal suo allenatore, lo spagnolo Unai Emery. Ma non sta lasciando il segno.

Da qui la presunta volontà da parte dell’ex Roma di volere fare ritorno in Italia. Il Napoli viene indicata come una delle squadre maggiormente accreditate di potergli offrire un contratto e le migliori condizioni possibili per fare bene.

Zaniolo Napoli, si parla persino di uno scambio

Altri club che potrebbero accogliere l’ex romanista tra i rispettivi ranghi sarebbero il Milan e la Fiorentina. È chiaro che anche la partecipazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe fare la differenza.

Ma il Napoli potrebbe esercitare un fascino non indifferente su Zaniolo, che da par suo possiede i colpi giusti per potere diventare un idolo dei tifosi al pari di Khvicha Kvaratskhelia.

Come caratteristiche siamo lì, tra il 24enne figlio d’arte (il padre era l’attaccante Igor Zaniolo, che affrontò anche il Napoli in Serie B ad inizio anni 2000) ed il numero 77 azzurro. Al Galatasaray potrebbe andare a genio uno scambio con Jesper Lindstrøm.

Il danese fin qui non ha lasciato l’impatto sperato e si sta portando addosso, sin dalla scorsa estate, la scomoda nomea di oggetto misterioso. L’idea di vedere Nicolò Zaniolo al Napoli sarebbe però da attribuire principalmente al procuratore del calciatore, Claudio Vigorelli.

Resta da vedere quale sia invece la volontà di Aurelio De Laurentiis di accogliere nella sua squadra un elemento che spesso in passato ha portato a far parlare di sé anche e soprattutto per delle vicende che nulla avevano a che fare con il calcio.

Va comunque detto che Zaniolo è ancora molto giovane. A 24 anni ha ancora tantissimo da poter dare. Però anche il lato economico avrebbe il suo peso nell’epilogo positivo o negativo di una eventuale trattativa.

Attualmente il giocatore percepisce 2,75 milioni di euro netti all’Aston Villa. Era lo stesso compenso garantitogli dal Galatasaray, al quale è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2027 e dove farà ritorno a giugno visto che gli inglesi non intendono riscattarlo.