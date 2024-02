130 milioni per Osimhen: destino segnato

Il futuro di Victor Osimhen è ormai segnato e lontano dal Napoli: il bomber nigeriano è pronto a partire per 130 milioni di euro

Il Napoli che verrà non potrà ripartire da Victor Osimhen al centro dell’attacco. Dopo i fasti della scorsa stagione e una serie di gol e giocare impressionanti per il destino degli azzurri, il bomber nigeriano – ora impegnato in Coppa d’Africa – in questa stagione ha avuto diversi problemi nel suo percorso con i campani, ma soprattutto ha scelto di voltare pagina e iniziare una nuova avventura, a partire dalla prossima stagione.

Il rinnovo di contratto è servito di fatto solo a permettere al club in cui è esploso di incassare una cifra mostruosa per la sua cessione che, da clausola rescissoria, sarà pari a circa 130 milioni di euro. Per come si era messa, tutti contenti quindi, soprattutto il club che riuscirà a battere la concorrenza e assicurarsi le sue prestazioni.

E proprio qui si apre un ampio capitolo sulle squadre in corsa per l’attaccante. Aurelio De Laurentiis ha confermato l’imminente partenza di uno dei suoi bomber di punta, citando espressamente il Real Madrid, il PSG e i club inglesi come possibili destinazioni. Proprio quest’ultimo capitolo, è il più ampio per il destino dell’ex Lille: è pronta una vera e propria sfida a Londra per il trasferimento, a suon di milioni, ovviamente.

Osimhen accende la sfida in Premier League: il Napoli passa all’incasso

Secondo quanto riporta il ‘Mirror’, il Chelsea resta in pole position per acquistare Osimhen, ma bisogna tenere in seria considerazione anche l’Arsenal. I Gunners sono alla ricerca di un nuovo attaccante e Mikel Arteta, dopo essere rimasto a bocca asciutta in inverno a causa del FFP, avrebbe messo proprio il centravanti del Napoli tra i possibili obiettivi, insieme a Ivan Toney del Brentford.

Il prezzo è fissato a 130 milioni di euro, quindi sarà il progetto prospettato al suo entourage, e quindi al ragazzo, oltre all’ingaggio, uno dei fattori decisivi per la buona riuscita dell’affare. La campagna acquisti dell’Arsenal, in ogni caso, non si fermerà qui, dato che c’è nel mirino anche Martin Zubimendi e un nuovo centrocampista centrale, in una zona di campo in cui sono previste anche diverse cessioni.

Tutto ciò fa capire come per Osimhen la concorrenza è sempre più folta e già nelle prossime settimane i contatti saranno intensi perché la spunti una big su tutte le altre già prima di giugno. Con una certezza: purtroppo per la Serie A, non resterà al Napoli.