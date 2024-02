Napoli, bruciata la Juventus: colpo geniale di De Laurentiis

Il Napoli sogna ancora in grande per tornare alla ribalta dopo mesi negativi: ecco il nuovo colpo ad effetto del presidente De Laurentiis

La società partenopea vuole tornare ad essere protagonista mettendo a segno nuovi colpi di talentuosi giocatori in ottica futura. Dopo una campagna acquisti importante a gennaio, il presidente De Laurentiis intende fare sul serio lavorando già nei prossimi giorni per chiudere innesti di qualità.

Saranno mesi importanti per il Napoli programmando la prossima stagione: pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione succosa di calciomercato. Un momento decisivo per tornare alla ribalta con numerosi innesti di qualità: ecco la verità finalmente a galla. La società partenopea è sempre molto attenta ai nuovi affari sensazionali per rinforzare la rosa azzurra che sarà rivoluzionata in estate.

Napoli, affare fatto: colpo di De Laurentiis

Il Napoli vuole risalire velocemente in classifica con l’obiettivo che resta la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco l’ultim’ora davvero decisiva per anticipare la folta concorrenza in ottica futura: il nuovo profilo monitorato dal presidente De Laurentiis.

Come svelato dall’esperto di calciomercato internazionale, Ekrem Konur, il Napoli potrebbe chiudere in tempi brevi l’affare del talentuoso giocatore francese, Rayan Cherki bruciando anche la concorrenza di Juventus, West Ham, Crystal Palace e Fulham. Un momento decisivo per un nuovo innesto di spessore con l’ingaggio dl giocatore del Lione, ambito da tante big d’Europa. Di origine pugliese grazie ai nonni, potrebbe essere convocato anche dalla Nazionale italiana, ma il suo futuro sarà sicuramente in Francia. Finora è stato un punto di riferimento della selezione Under 21 transalpina, ma ora sarebbe sul punto di sbarcare subito in Serie A.

Il Napoli vuole chiudere nuovi colpi in proiezione futura puntando su giovani già pronti in grado di fare la differenza in Italia. Ecco il profilo davvero molto interessante in orbita partenopea: l’indiscrezione rilanciata pochi minuti fa.