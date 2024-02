Calciomercato: dal Napoli al Milan, accordo per lo scambio

Il calciomercato riserva sempre delle sorprese molto interessanti ed adesso in tal senso arriva la notizia che spiazza tutti. La colonna del Napoli è pronto a passare al Milan ed ora arriva la svolta anche sulla formula. Si può chiudere con uno scambio che potrebbe davvero accontentare tutte le parti in causa.

Porte girevoli in casa azzurra. Si ha la sensazione che il club di Aurelio De Laurentiis stia mettendo in atto una rivoluzione iniziata già a gennaio. Oltre all’addio di Elmas, è praticamente certo ormai che anche Zielinski saluterà il golfo partenopeo. Inoltre questa estate c’è anche Victor Osimhen che saluterà, come per ammissione dello stesso patron dei partenopei. A sorpresa, però, un altro dei protagonisti del Napoli scudettato sta per andar via, dal momento che il Milan sta affondando il colpo per questa colonna del club partenopeo. La svolta di questo affare arriva grazie allo scambio che può accontentare tutti.

Il Milan sul calciatore azzurro: c’è l’accordo

I rossoneri e gli azzurri, che domenica si affronteranno per la sfida di campionato, potrebbero a breve incrociare le spade, metaforicamente parlando, anche in sede di mercato. Le ultime notizie, in tal senso, vanno proprio in questa direzione.

Stando a quanto raccontato da “TeleLombardia”, infatti, il Milan sarebbero seriamente interessato al capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. La pista si può accendere questa estate, con De Laurentiis che, secondo “Calciomercato.com“, per il suo calciatore chiede una cifra che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Ma ci può essere una svolta grazie ad uno scambio.

Napoli, Di Lorenzo in rossonero: c’è lo scambio

Come è noto, il Milan sta seriamente provando ad ingaggiare Antonio Conte. La squadra passerà ad una difesa a tre ed una delle prime richieste del tecnico è proprio Giovanni Di Lorenzo, che già con Mazzarri ha dimostrato di poter giocare lì. A quanto pare, come raccontato da “Blasting news“, i club potrebbero ragionare su uno scambio inserendo nell’affare qualche calciatore rossonero. Attenzione ad Yacine Adli, che quest’anno ha dimostrato tutte le sue doti e che potrebbe essere un valido erede di Piotr Zielinski, desinato ormai a passare all’Inter. Classe 2000, il francese è un centrocampista completo e dalle grandi doti tecniche.