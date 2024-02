Mazzata Napoli, Mazzarri di sasso: non ci sono speranze

Il Napoli continua la rincorsa per la Champions League. I prossimi impegni per il club partenopeo sono piuttosto importanti.

Dopo un periodo piuttosto difficile il Napoli di Walter Mazzarri sta provando a risalire e ha mostrato segnali di ripresa. Nell’ultimo turno di campionato gli azzurri hanno reagito all’iniziale svantaggio e hanno ottenuto 3 punti fondamentali contro l’Hellas Verona: prima i veneti in vantaggio con Coppola, poi la reazione con le reti di Ngonge (poi assegnata come autogol a Dawidowicz) e dopo la perla di Kvicha Kvaratskhelia.

Il talento georgiano – complice l’assenza di Osimhen impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria – ha preso in mano la squadra azzurra e ha siglato una rete bellissima e fondamentale ai fini della lotta Champions League. Attualmente il Napoli è a 4 punti dall’Atalanta e domenica sera c’è un match delicato e decisivo contro il Milan di Pioli. La sfida di San Siro è uno spartiacque fondamentale per entrambe le squadre.

Da un lato la formazione rossonera ha la chance di provare una clamorosa rincorsa scudetto, avvicinare la Juve e magari fare un pensierino alla prima posizione. Il Napoli non può perdere terreno, ha bisogno di fare punti anche nei big match e a San Siro proverà a invertire il difficile trend di questa stagione. Intanto le ultime dichiarazioni non faranno sicuramente piacere ai tifosi del club partenopeo. La sfida di San Siro contro il Milan si preannuncia piuttosto difficile.

Milan-Napoli, arriva la sentenza in diretta

L’allenatore Paolo Specchia è intervenuto in diretta ai microfoni di Ottochannel e ha parlato cosi in vista del big match di domenica: “A Milano spero il Napoli possa fare il colpo grosso ma è davvero difficile”, la sentenza del tecnico che ha sottolineato che spera di vedere una difesa a 4, il metodo migliore per provare a fermare il tridente rossonero. Milan-Napoli è già decisiva, una vittoria sarebbe fondamentale per entrambi i club.

Il tecnico si è detto poco convinto riguardo la lotta Champions League, il club azzurro parte dietro all’Atalanta di Gasperini. Per Specchia i nerazzurri sono la squadra con più possibilità di raggiungere il quarto posto, hanno una rosa ampia e un match da recuperare (anche se a San Siro contro l’Inter). Meno chance per Napoli e Roma che – sebbene il periodo positivo di questi ultimi – vivono di costanti alti e bassi e non sembrano pronti per raggiungere questo obiettivo.