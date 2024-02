Napoli, arriva l’erede di Kvaratskhelia: costa 30 milioni

Il Napoli targato Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato il possibile erede di Khvicha Kvaratskhelia: servono 30 milioni per la firma.

Ormai non ci sono più dubbi. Lo stesso Aurelio De Laurentiis ha confermato di fronte ai microfoni della stampa che Victor Osimhen abbandonerà la nave Napoli durante la prossima estate. Il bomber nigeriano, che ha subito un nuovo infortunio in Coppa d’Africa, desidera mettere in atto un altro passo in avanti nella propria carriera fin qui molto soddisfacente.

L’attaccante 25enne attira l’interesse dei top club, di conseguenza il rinnovo non basta a trattenerlo in quel di Castel Volturno. Ad ogni modo, chiunque voglia acquistarlo dovrà versare i 130 milioni di euro della clausola rescissoria, con De Laurentiis che ovviamente non intende fare sconti.

Aggiungiamo che la probabile cessione da urlo del centravanti di Lagos darà senza dubbio più forza agli azzurri sul fronte Khvicha Kvaratskhelia. Difficile immaginare, infatti, che entrambi i calciatori in argomento possano trasferirsi al termine della stagione in corso. L’esterno georgiano è calato sul piano del rendimento all’interno del rettangolo verde di gioco, nonostante ciò rimane un punto fermo per il club partenopeo.

La scadenza del suo contratto è prevista per il 30 giugno del 2027, di conseguenza non c’è assolutamente fretta per il rinnovo dell’accordo scritto. Questo tema per il momento non è prioritario: il discorso verrà approfondito al momento più opportuno.

Però si sa che nel mondo del calcio i numerosi scenari cambiano rapidamente. È impossibile prevedere il futuro, difatti le dirigenze cominciano mesi se non addirittura anni prima a preparare il terreno per determinati colpi in entrata. E pare che la compagine campana stia già riflettendo sul possibile erede dell’esterno georgiano, che a breve raggiungerà la soglia dei 23 anni di età.

Calciomercato Napoli, mirino su Nusa: può essere l’erede di Kvaratskhelia

Il riferimento, entrando più nello specifico, è ad Antonio Nusa, giovane ala sinistra norvegese di proprietà del Club Brugge. Trattasi di un classe 2005, perciò la carta d’identità è decisamente dalla sua parte. Il ruolo è lo stesso di Kvaratskhelia, mentre la valutazione del cartellino si attesta intorno ai 30 milioni di euro.

Il Napoli, dal canto suo, apprezza parecchio tale opzione, ma proverebbe a chiudere ad un prezzo inferiore. Se Kvaratskhelia dovesse abbandonare la nave azzurra tra 1/2/3 anni – a fronte di una ricca offerta da almeno 90 milioni -, a quel punto il patron De Laurentiis potrebbe convincersi a tentare l’assalto all’attaccante 18enne.

Nusa ha siglato finora 3 reti e 2 assist in 16 partite di Jupiter Pro League e la sua situazione contrattuale è identica a quella del gioiello georgiano. Il talento non gli manca affatto. Potrebbe rivelarsi un’operazione azzeccatissima, anche se ovviamente andrebbe registrata anche una percentuale di rischio tutt’altro che indifferente.