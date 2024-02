Napoli, De Laurentiis spiazza tutti: preso il grande rivale

Trovare un allenatore capace di risollevare le sorti del Napoli è la missione principale di De Laurentiis. Che sarebbe pronto ad accogliere un grande avversario

Aurelio De Laurentiis è molto impegnato nei “casting” per la ricerca del nuovo allenatore del Napoli. Il presidente azzurro si sta muovendo già adesso, con largo anticipo, allo scopo di evitare di compiere i tanti errori che hanno minato la stagione in corso. Quando siamo ancora a metà campionato è quindi già tempo di pensare a chi siederà in panchina dopo il 30 giugno 2024.

Fermo restando che la squadra, che fino ad allora sarà allenata da Walter Mazzarri, avrà comunque due obiettivi da conseguire. Il primo è cercare di arrivare almeno al quarto posto e assicurarsi così la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. La quale sarà caratterizzata da 36 squadre partecipanti e non più da 32, con l’abolizione della formula a gironi.

Aumenterà anche il numero di partite, con quattro gare in casa e quattro in trasferta. Di conseguenza saliranno anche i proventi che spettano alle partecipanti al torneo. E si tratta di tanti soldi che la UEFA destina ai club qualificati.

De Laurentiis ci starebbe pensando, da “nemico” a guida del Napoli

Farne a meno comporterebbe un danno economico per il Napoli, che comunque a livello finanziario sta messo molto meglio di tante altre squadre in Italia. Va detto che senza Champions potrebbe essere più difficile riuscire ad arrivare a certi nomi per la panchina.

A quel punto ad esempio sarebbe assai più complicato convincere Antonio Conte a dire di sì. Per il resto altre candidature o presunte tali di cui si sente parlare da tempo potrebbero comunque accettare di allenare il Napoli.

Il solito pallino di De Laurentiis è Thiago Motta del Bologna, con anche Vincenzo Italiano della Fiorentina tra i desiderata del presidente azzurro. Ora appare più in subordine la pista Francesco Farioli, che sta facendo molto bene con il Nizza. Ed è spuntata pure l’ipotesi che porta ad Ivan Juric del Torino, uno che sotto molti punti di vista ricorda molto Maurizio Sarri.

Ma ancora più a sorpresa ci sarebbe un ulteriore nome, direttamente dalla panchina di un’altra big del nostro campionato. Il Milan e Stefano Pioli potrebbero dirsi addio al termine della stagione e a quel punto il tecnico parmense sarebbe libero e probabilmente assai ben propenso a trasferirsi in Campania.

Per lui potrebbe trattarsi di una grande sfida, forse anche più difficile di quanto vissuto nella sua ormai lunga esperienza in rossonero condita anche dalla vittoria dello scudetto nella stagione 2021/2022. Però va detto che, per indole e per temperamento, Pioli all’apparenza non sembra “incandescente” abbastanza per la caldissima piazza di Napoli. Ma mai dire mai: la motivazione del poter vivere una grande sfida potrebbe bastare ed avanzare per fare bene.