Napoli, è successo di nuovo: pioggia di milioni per De Laurentiis

Napoli pronto a ricevere una pioggia di soldi con De Laurentiis deciso a rinforzare al meglio la rosa partenopea

Nell’ultima sessione invernale di mercato, il Napoli è stata una delle squadre italiane più attive: la società ha portato alla corte di Mazzarri una serie di rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione dove ci sono obiettivi importanti da raggiungere come il quarto posto in campionato.

Tra i reparti da rinforzare nel corso del prossimo mercato estivo troviamo, senza dubbio, l’attacco: il Napoli perderà Osimhen come confermato dallo stesso De Laurentiis. Impossibile tenere un centravanti del genere: forte fisicamente, abile nell’attaccare la profondità, nel gioco aereo e particolarmente letale all’interno dell’area di rigore avversaria.

In questa stagione sta confermando la sua importanza nel sistema di gioco partenopeo: otto gol, tre assist e la costante sensazione di poter mettere in pericolo la difesa avversaria. Rinunciare ad un giocatore come Osimhen sarà veramente complicato: il futuro del classe 1998 può essere al Real Madrid, in Premier League ma anche nella miglior squadra della Ligue 1.

Osimhen-PSG: affare possibile

Il PSG è una delle destinazioni possibili per il futuro di Osimhen: i parigini, molto probabilmente, perderanno Mbappe. Il talento francese, con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno, difficilmente attiverà l’opzione di rinnovo automatico. Sappiamo benissimo dell’interesse del Real Madrid nei confronti dell’attaccante classe 1998: la prossima sessione estiva di mercato potrebbe essere la volta buona per vedere il francese al Bernabeu.

Vinicius-Mbappe-Bellingham: un tridente in grado di far sognare una tifoseria intera sia in Liga sia a livello internazionale. Il possibile addio dell’attaccante francese obbligherebbe il PSG a tornare sul mercato. Nella lista dei sostituti di Mbappe c’è anche Victor Osimhen.

Il centravanti accetterebbe di buon grado di andare al PSG: nel club francese avrebbe la possibilità di aprire un ciclo importante a livello di trofei e soprattutto competere per la vittoria della Champions League. A questo bisogna aggiungere anche il fatto che, sotto la Torre Eiffel, Osimhen avrebbe un contratto decisamente più importante rispetto a quello attuale.

Al momento è una semplice indiscrezione ma non possiamo non sottolineare gli ottimi rapporti tra Al-Khelaifi e De Laurentiis considerando gli affari passati sempre con una clausola di mezzo. Per scoprire il futuro di Osimhen bisognerà aspettare il termine della stagione: l’unica certezza è che i prossimi saranno gli ultimi mesi del centravanti in maglia partenopea.