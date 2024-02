Napoli, ormai è ufficiale: “Colpaccio a zero”

È tempo di profondo rinnovamento per la squadra azzurra. A lasciare il Napoli sarà più di un titolare, tante cose cambieranno in estate

Il Napoli potrà contare sugli enormi proventi che arriveranno dalla cessione di Victor Osimhen. Nel corso del calciomercato estivo del 2024, quindi, la società azzurra sarà stata in grado di autofinanziarsi, anche se Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto problemi di liquidità.

I nomi che circolano per la campagna acquisti del Napoli sono diversi, tutti anche costosetti. Ci sarà come prima cosa da reperire un sostituto dello stesso Osimhen, ed in tal senso lo scouting azzurro starebbe setacciando soprattutto la Ligue 1 e la Bundesliga.

Gente come Victor Boniface del Bayer Leverkusen (attualmente però fermo per infortunio da metà gennaio, dovrebbe rientrare ad aprile), Serhou Guirassy dello Stoccarda e Jonathan David del Lille potrebbero fare al caso del Napoli.

Il quale però perderà gente anche in altri reparti. Dopo questa annata che, dalla lotta per riconfermare lo scudetto si è trasformata in una anonima stagione di transizione, ci saranno dei cambiamenti importanti in estate.

Ci si attende l’arrivo di qualcuno a centrocampo, visto che Piotr Zielinski lascerà il Napoli da svincolato. Tutti ormai sanno che il nazionale polacco ex Udinese ed Empoli, in Campania dal 2016, ha trovato un accordo con l’Inter. “È un colpaccio a zero”, ha detto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero di fede nerazzurra.

Dopo che avrà lasciato la maglia azzurra a parametro zero, Zielinski verrà ufficializzato dai milanesi con i quali avrebbe già firmato un accordo della durata di tre anni. Ed è da intendere in tal senso la decisione di escludere il calciatore dalla lista Champions del Napoli.

Nel dopo partita della gara di campionato vinta in casa per 2-1 sul Verona Walter Mazzarri ha fatto capire benissimo quale sia la situazione di Zielinski. Alcune sue esclusioni recenti sarebbero da attribuire ad uno stato fisico non ottimale.

Napoli, porte scorrevoli a centrocampo

Per quanto riguarda il fatto di non averne incluso il nome per la competizione europea invece tale decisione è frutto proprio del mancato rinnovo. E di quello che sarà il futuro del polacco. “Ma lui fino a giugno sarà del Napoli e da lui, come da chiunque altro, fino ad allora pretendo il massimo impegno”.

Per il Napoli è un peccato perdere un calciatore del valore di Zielinski in questo modo, senza potere monetizzare nulla dalla sua cessione. Ma anche dal lato umano la situazione che si è venuta a creare non è certamente bella.

Da questo punto di vista non resta che aspettare che i mesi passino. L’addio di Zielinski, che comunque una proposta di rinnovo l’aveva ricevuta, può essere inquadrata nel novero di un rinnovamento che per il Napoli si rende necessario.

Proprio come accaduto nell’estate del 2022, quando sia per contratti scaduti che per delle buone cessioni erano andati via elementi come Insigne, Mertens, Koulibaly ed Ospina.