Nasce il nuovo Napoli: doppio colpo, ADL prepara l’affondo

Dopo l’importante successo di domenica del suo Napoli contro il Verona, Aurelio De Laurentiis ha in mente un doppio colpo in sede di mercato

Dopo il pareggio avaro di emozioni di domenica scorsa dello Stadio Olimpico contro la Lazio dell’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri, il Napoli campione d’Italia in carica è tornato al successo. Domenica scorsa, infatti, i partenopei hanno battuto allo Stadio Diego Armando Maradona il Verona di Marco Baroni con il risultato finale di 2-1.

Quella contro gli scaligeri, di fatto, non è stata una partita facile, anzi. Dopo i primi venti minuti molto positivi, infatti, il Napoli ha davvero sofferto prima di portare a casa tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione. Basti pensare che il Verona è passato in vantaggio con il colpo di testa di Coppola, ma la squadra di Walter Mazzarri comunque non si è perso d’animo.

Il Napoli, infatti, ha prima pareggiato con la deviazione decisiva di Dawidowicz sul tiro di Ngonge e poi ha vinto con il bellissimo gol realizzato da Khvicha Kvaratskhelia. Con questi tre punti il club partenopeo ha guadagnato delle posizioni in classifica, confermando però i 4 punti di svantaggio dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, in attesa della prossima gara di campionato contro il Milan, in casa azzurra bisogna segnalare delle novità per la prossima stagione.

Mercato Napoli, via Osimhen: pronto il doppio colpo

Secondo quanto raccolto da varie indiscrezioni di mercato, infatti, Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per rifondare una squadra che ha deluso davvero tanto quest’anno. Il patron partenopeo, di fatto, avrebbe individuato due calciatori su cui poter investire i soldi che incasserà l’estate prossima dalla cessione di Victor Osimhen.

I nomi che potrebbero arrivare l’estate prossima con i soldi incassati dalla partenza del calciatore nigeriano sono quelli di Ederson dell’Atalanta e Colpani del Monza. Il primo, accostato anche alla Juve, potrebbe comportare l’esborso di circa 35 milioni di euro. Mentre il costo del cartellino del calciatore dei brianzoli dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni.

Victor Osimhen ha sì rinnovato il contratto con il Napoli, ma la clausola rescissoria da 130 milioni di euro inserita nel suo contratto è un chiarissimo segnale del suo addio al termine di questa stagione. Lo stesso calciatore, in una recente intervista, ha infatti ribadito la sua volontà di giocare un giorno in Premier League, anche se le opzioni che portano in Arabia Saudita al Psg non sono da escludere.