Sarri più il suo pupillo, rivoluzione Napoli: scippo alla Juve

Il clamoroso ritorno di Maurizio Sarri al Napoli affascina i tifosi e avrebbe effetti sul mercato: subito scippo alla Juve di Giuntoli

Sarri al Napoli, la suggestione può diventare realtà. Dopo il ritorno da traghettatore di Mazzarri, De Laurentiis andrebbe a colpo sicuro con un altro mister che conosce bene la piazza, supportato magari da qualche suo fedelissimo in campo.

I risultati dell’ultima giornata hanno confermato come Maurizio Sarri e La Lazio siano sempre più lontani. La pesante sconfitta di Bergamo non è stata digerita dai tifosi, che hanno criticato Lotito e il tecnico. Dopo tre stagioni, l’addio fra le parti sembra davvero vicino.

Sarri potrebbe salutare i biancocelesti a un anno di scadenza dal suo contratto, il tecnico chiederebbe di essere svincolato con la chance di un ritorno al Napoli che resta quantomeno affascinante.

Il gioco di Sarri ha entusiasmato in passato i tifosi azzurri, la valorizzazione di Mertens, Zielinski e Koulibaly (tra gli altri) portò a sfiorare per due volte lo scudetto. Il mister potrebbe essere nuovamente tentato da un’avventura a Napoli, chiuderebbe la sua carriera al ‘Maradona’ con la garanzia di una campagna acquisti importante.

Sarri vuole strapparlo alla Juve, pronto il primo colpo

Maurizio Sarri, in caso di addio alla Lazio, ha già pronta una lista della spesa per il Napoli. Il primo colpo sarebbe proprio quello di un fedelissimo della sua attuale rosa, un big che sta avendo la massima fiducia dal tecnico in questi mesi nonostante sia un po’ distratto dal mercato. Sarri vorrebbe Felipe Anderson in futuro, da comprare a costo zero.

Sarebbe un colpo importante da levare alla Juve di Giuntoli, che al momento è la squadra maggiormente concentrata su quest’affare. L’eventuale passaggio di Sarri al Napoli cambierebbe gli scenari, Felipe Anderson ha saltato una sola gara in tre anni in Serie A con la Lazio e può dare ancora tanto in campo.

Sul piano tattico Sarri non avrebbe problemi, ma ci sarebbe poi da considerare un sovraffollamento della rosa.

Partirà Osimhen quest’estate, ma la squadra avrà comunque tanti attaccanti esterni come Kvara, Politano, Raspadori, Lindstrom e l’ultimo arrivato Ngonge: aggiungere un altro elemento, di grande livello, sarebbe forse un po’ eccessivo. I problemi del Napoli, del resto, non riguardano (almeno al momento) il pacchetto avanzato.

L’opzione Anderson-Napoli, per quanto affascinante, pone comunque dei dubbi importanti. Il brasiliano chiede 4 milioni di euro annui, a trent’anni sente di voler ottimizzare al massimo il suo approdo da svincolato.

La Juve di Giuntoli resta in pole, i bianconeri potrebbero accontentare le sue richieste: un triennale da 4 milioni a stagione, superando così l’offerta di un biennale da 6 complessivi che offre la Lazio per il rinnovo.