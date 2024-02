Serie A, decisione ufficiale della Lega: è stato cancellato, scoppia la polemica

Una gioia immensa, il primo gol con la sua nuova squadra, segnato da ex. L’esultanza, la gioia, le interviste: poi la clamorosa decisione della Lega Serie A che rovina tutto

Corsi e ricorsi: il calcio spesso ama raccontare storie che si somigliano ma che affascinano sempre. Come, ad esempio, il primo gol con la nuova squadra, segnato proprio agli ex compagni. Gioia mista a dispiacere, perché fare male a quella che fino a qualche giorno prima era la tua casa non può lasciare indifferenti.

Infatti spesso il gol arriva senza esultare, anche quando è difficile trattenere la felicità, soprattutto se la rete arriva davanti al proprio pubblico. È andata così per Cyril Ngonge, il nuovo attaccante del Napoli che ha sfidato la sua ex squadra, l’Hellas Verona, nella sua seconda partita con gli azzurri. E la prima rete con la nuova maglia è arrivata proprio contro gli ex compagni. Davanti ai suoi nuovi tifosi l’attaccante belga ha fatto esplodere il ‘Maradona’ con il gol del momentaneo pareggio, dando inizio alla rimonta.

Azione rocambolesca e insistita, con Ngonge che si è avventato sul pallone e lo ha spinto in porta, alle spalle di Montipò. Una deviazione del difensore, Dawidowicz, è sembrata subito evidente, ma quando un calciatore tira verso la porta il gol ormai viene assegnato a lui. E così è stato: Ngonge ha preso il pallone sotto al braccio esultando e correndo verso il centro del campo, ma dopo qualche secondo si è fermato e ha alzato il braccio.

I suoi ex tifosi non erano presenti, ma il gesto è stato inquadrato dalle telecamere e arrivato dritto a Verona. La partita è finita con la vittoria del Napoli grazie al gol di Kvaratskhelia, una magia.

Ma anche Ngonge è stato protagonista, andando infatti a commentare subito la vittoria e la sua prima rete. “Sono felice di aver segnato davanti ai miei nuovi tifosi, è una grandissima gioia”.

Una gioia che però è durata solo qualche minuto. A bocce ferme, con la gara terminata da quasi un’ora, è arrivata la doccia fredda: la Lega Serie A, infatti, ha tolto il gol a Ngonge e assegnato l’autorete a Dawidowicz.

Tolto il gol a Ngonge: i tifosi del Napoli si infuriano

Una scelta sorprendente, perché sembrava un chiaro tiro verso la porta. Come sempre avviene, queste decisioni (decifrabili dal tabellino ufficiale sul sito della Serie A) non sono motivate. Andando a guardare le immagini, però, la sola spiegazione è che il tiro di Ngonge era destinato fuori: per questo la deviazione del difensore del Verona è stata decisiva.

Non c’è l’assoluta certezza che il tiro sarebbe andato fuori, ma il gol ormai è stato tolto. Niente prima rete col Napoli, niente gol dell’ex, e nemmeno l’assist di Lindstrom (con gli autogol non vale), e quindi addio anche al primo “bonus” in stagione per il danese. Una decisione che avrà sicuramente addolorato Ngonge, ma forse anche tolto qualche senso di colpa.

Arrabbiati, invece, i tifosi del Napoli, per non parlare dei tanti giocatori di fantacalcio. In effetti, molto spesso i gol vengono assegnati anche con evidenti deviazioni, e per questo sui social i supporters si chiedono perché questa pignoleria proprio contro Ngonge.